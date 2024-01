Tres muertos y 15 heridos en un accidente múltiple en la A-4 a causa de la niebla

jueves 25 de enero de 2024 , 20:45h

Tres personas fallecidas y quince heridas es el balance de tres accidentes ocurridos a primera hora de este jueves a causa de la densa niebla que había en la A-4, a su paso por el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), en el que se han visto implicados veinte camiones, siete furgonetas y trece turismos.



Dos de los fallecidos son un padre y un hijo naturales de Morón de la Frontera (Sevilla) que iban con otros familiares en un turismo hacia Madrid para ver el partido de fútbol de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, que se disputa esta noche, mientras que la tercera víctima mortal es un camionero del que no se tienen más datos.



Dos de los accidentes se han producido en sentido Madrid y otro, en sentido Andalucía, por lo que la autovía ha permanecido cortada en ambos sentidos desde el kilómetro 211 al 214, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, aproximadamente, cuando se ha abierto la circulación en sentido Andalucía.



En sentido Madrid se ha reabierto un carril a las 17.15 horas, pero otro permanece cortado, ya que aún se siguen retirando camiones de la calzada, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.



El primero de los accidentes se ha producido a las 9.05 horas, en el kilómetro 212 en sentido Andalucía, y se han visto implicados tres camiones y tres turismos y en esta colisión no se han producido heridos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.



El segundo accidente ha sido a las 9.10 horas, en el mismo kilómetro de la autovía, pero en sentido Madrid, en el que han estado implicados cinco camiones, dos furgonetas y un turismo, y ha causado dos heridos leves.



El más grave se ha producido a las 9.45 horas, en el kilómetro 213 de la A-4 en sentido Madrid, en el que han fallecido tres personas, cuatro han resultado heridas graves y nueve, heridas leves, por la colisión en cadena de doce camiones, nueve turismos y tres furgonetas.



En uno de los vehículos involucrados viajaban Antonio G.C., de 49 años, y su hijo, Antonio G.M., de 17 años. Ambos han muerto y ha resultado herido grave otro hijo. También viajaban en el vehículo un hermano del hombre fallecido y su hijo, según han informado fuentes de la familia.



En total, según han informado a EFE fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), dos de los heridos permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales generales de Ciudad Real y Albacete.



Hasta el hospital de Ciudad Real también ha sido trasladado otro paciente en estado grave, mientras que otros once heridos, de carácter leve, han sido traslados al hospital de Valdepeñas.