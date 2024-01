El Consejo Escolar de España aprueba la propuesta para prohibir los móviles en colegios y limitarlo en institutos

Siete comunidades autónomas tienen regulado ya limitar el uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en las aulas

jueves 25 de enero de 2024 , 20:49h

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó este jueves por unanimidad prohibir el uso de los teléfonos móviles en los centros de Educación Infantil y Primaria, y limitar su utilización en Secundaria cuando así lo plantee el profesorado.



Esa propuesta se alinea con la lanzada el pasado mes de diciembre por el Gobierno. De hecho, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, trasladaron al Consejo Escolar del Estado, en Madrid, esa iniciativa, así como un plan para reforzar los conocimientos de las matemáticas y comprensión lectora en los estudiantes españoles.



Siete comunidades autónomas tienen regulado ya limitar el uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en las aulas. La normativa más antigua corresponde a Castilla y León (desde 2007), Castilla-La Mancha (2014), Galicia (2015) y Comunidad de Madrid (2020). En los últimos meses se han sumado Andalucía (el pasado 5 de diciembre), Murcia (8 de enero) y Aragón (23 de enero). Alegría trasladará esa propuesta el próximo miércoles, 31 de enero, a los consejeros autonómicos de educación.



“Vivimos en una sociedad digital y debemos preparar a nuestro alumnado para vivir en esa sociedad y desarrollarse en toda su plenitud con los medios digitales. No obstante, estos medios digitales conllevan una serie de peligros y debemos prepararnos también para que ellos estén formados en el uso responsable de los dispositivos móviles”, comentó Encarna Cuenca a los periodistas tras la reunión.



El documento aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado indica que el teléfono móvil no debe usarse en los centros de Educación Infantil y Primaria, salvo en casos excepcionales que requieran de su utilización por motivos de salud o de que los alumnos estén controlados en algún momento.



En Educación Secundaria, los dispositivos deben mantenerse apagados salvo que cuando sea necesario su uso por motivos educativos y con la supervisión del profesorado. Además, el Consejo Escolar del Estado propone que los centros busquen alternativas de ocio, como juegos tradicionales para que los alumnos interactúen. “En esos casos también pedimos apoyo en los equipos de orientación y refuerzos en las tutorías para ayudar en ese uso responsable que consideramos que debe hacerse del móvil”, indicó Cuenca.



Y para las etapas educativas postobligatorias, la decisión depende de la dirección de cada centro.



MATEMÁTICAS Y COMPRENSIÓN LECTORA

Por otro lado, Sánchez y Alegría dieron a conocer este jueves al Consejo Escolar del Estado un plan para mejorar la competencia lectora y de matemáticas en los alumnos de colegios públicos y concertados, desde Primaria hasta Bachillerato e incluidos los de Formación Profesional Básica.



“Estamos hablando en este momento de algo más de cinco millones de estudiantes que podrán verse beneficiados con este plan de refuerzo para mejorar la comprensión lectora y también la competencia de matemáticas”, comentó Alegría.



El departamento dirigido por Alegría mantiene muy avanzado ese plan y quiso contar este jueves con las aportaciones de la comunidad educativa. “La percepción o la opinión generalizada dentro de todos los miembros del Consejo Escolar ha sido muy positiva”, aseguró la ministra, que llevará esa propuesta también a los consejeros autonómicos.



“Estamos hablando, sobre todo, de hacer desdobles en las clases para que haya una atención más personalizada para nuestros estudiantes. Estamos hablando también de mejorar y dotar de mayores recursos a los centros educativos y estamos, por supuesto, hablando también de mejorar, reforzar y hacer gratuitas esas clases extraescolares, especialmente para aquellos alumnos que tienen muchas más dificultades”, resumió Alegría.



El plan de comprensión lectora abarcaría desde Primero de Primaria hasta Bachillerato para todos los alumnos de centros públicos y concertados (5,2 millones de estudiantes), y el de competencia de matemáticas comenzaría en tercero de Primaria y acabaría en Bachillerato, con la inclusión de quienes estudian Formación Profesional Básica (4,6 millones de estudiantes).



En relación a la cuantía económica de ese plan, Alegría indicó que “la cantidad no está todavía concretada ni cerrada”, a la espera de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para este año, pero aseguró que contará con “un importe muy considerable”. “El presupuesto será tan ambicioso como el objetivo”, concluyó.