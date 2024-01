Agudo: “Con Page el AVE ‘sin prisa’ y la Amnistía a toda velocidad”

Afirma que la ausencia de Page en la convención socialista de esta semana tiene “una razón imperial que es la cobardía”

viernes 19 de enero de 2024 , 17:50h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que con Page el AVE va “sin prisa” y la Amnistía “a toda velocidad”.



Así se ha referido ante los medios de comunicación en Toledo, donde Agudo ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page “no deja de sorprendernos y avergonzarnos”, tras escuchar la noticia que un medio regional hacía eco esta misma mañana destacando que la Junta había afirmado que el AVE hacia Extremadura y pasa por Talavera de la Reina “no tiene prisa”.



La dirigente popular ha sido contundente con el Gobierno de García-Page al que acusa de volver a reírse de los talaveranos, “Page ha vuelto a tomar el pelo a los castellanomanchegos. Se ríe de una de las grandes reivindicaciones que tiene la provincia de Toledo como es la llegada de la alta velocidad a Talavera de la Reina, diciendo que no hay prisa, cuando en el año 2010 Page decía que ‘el AVE llegaría volando’ a Castilla-La Mancha”.



De otro manera, Agudo ha señalado que una gran delegación del PP-CLM con Paco Núñez al frente, asistirá mañana en la Interparlamentaria Nacional del Partido Popular que se celebra este sábado en Ourense.



Carolina Agudo ha destacado que, durante la Interparlamentaria, el PP-CLM podrá confrontar los buenos datos económicos de los gobiernos autonómicos del PP frente a las nefasta gestión que el PSOE está llevando a cabo en Castilla-La Mancha. “Lo haremos en la Mesa 2 hablando de familias y economía”, donde Carolina Agudo pondrá voz a Castilla-La Mancha.



Asimismo, Agudo ha puesto en valor la “buena gestión” que están llevando a cabo los gobiernos del Partido Popular en las diferentes autonomías donde gobiernan. “Con presidentes que cumplen su palabra, que cumplen con sus vecinos haciendo que esos ciudadanos vivan mejor”. Esas políticas populares que se centran en las familias y en las empresas, “están permitiendo que los ciudadanos paguen menos impuestos y están impulsando la creación de empleo”.



“Este fin de semana también vamos a poner en valor otro de los compromisos de los presidentes autonómicos del PP que es el de hacer un frente unido contra las tropelías que Sánchez está llevando a cabo con sus pactos y sus cesiones a los independentistas”, ha añadido.



La secretaria general ha recordado que el PSOE este fin de semana también estará de convención y en el que “imaginan que hablarán de la gestión de los gobiernos socialistas donde gobiernan” y ha apuntado que “no la extraña que Page no quiera ir a un cónclave con sus compañeros a vender la nefasta gestión que está realizando en la región, donde los datos económicos reflejan que los castellanomanchegos cada día somos más pobres, somos la región donde más difícil es llegar a fin de mes, o donde los castellanomanchegos desde el año 2021 hemos sufrido la mayor subida de precios”.



Carolina Agudo ha destacado que la ausencia de Page en la convención socialista de esta semana tiene una razón “imperial” que “es la cobardía”.



“La cobardía de un presidente que busca de nuevo excusas para no hablar en un foro interno socialista lo que luego habla ante los medios. No da la cara y vuelve a esconderse en momentos importantes. Sus declaraciones no han parado ni una sola de las decisiones de Sánchez como la ley de amnistía. Sus titulares no han parado ni un solo de los decretos, que aprobaban sus 8 diputados en el Congreso y que hacen a los españoles desiguales”, ha expresado Agudo.



Mientras la ley de amnistía sigue su tramitación en el Congreso, Agudo ha criticado que Page sigue de viaje en China. “Page practica la misma política de Sánchez, la mentira, y su ausencia en esa convención nos costará muy caro a los bolsillos de los castellanomanchegos” y ha resaltado la intervención del portavoz del Congreso, el popular Miguel Tellado, sobre Castilla-La Mancha. “Tellado ayer sacó los colores a Page y vino a preguntarle si está en contra de la amnistía por qué no hace nada”.



Por todo ello ha dicho que “con todas las vergüenzas que nos hace Page pasar a los castellanomanchegos, Page está demostrando que ya no es útil para la región” así que desde el PP han asegurado que van a seguir trabajando para hacer frente a todas las tropelías que Sánchez está llevando a cabo con sus socios independentistas y que “están apoyadas contundentemente con el voto de los 8 diputados socialistas castellanomanchegos de García-Page”.