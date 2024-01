El Concejal de Nuevas Tecnologías de Tomelloso denuncia que “el PSOE ha suplantado el Facebook de la concejalía de Educación”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 15 de enero de 2024 , 18:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La concejala de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Tomelloso, Inés Losa, ha denunciado este lunes una supuesta suplantación de identidad en el perfil de la concejalía de Educación en Facebook por parte del PSOE local, que ha conducido a la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil.



En un encuentro con los medios y acompañada por el concejal de Deporte, Benjamín de Sebastián, Losa ha denunciado lo que considera una suplantación de identidad de la concejalía de Educación en esta red social, según ha informado el Ayuntamiento de Tomelloso por nota de prensa.



Se trata a todas luces, ha dicho, “del uso de bienes públicos para fines partidistas lo que supone una administración desleal, un abuso de autoridad y una apropiación indebida del patrimonio de una entidad pública, pues se trata de una cuestión de suma gravedad para el honor del Ayuntamiento de Tomelloso, que defenderá el impacto que puede suponer y censurará la falta de moral de una concejala del PSOE”.



Losa ha responsabilizado a la anterior edil de Educación, Nazareth Rodrigo, ahora en la oposición “que debería haber pasado las contraseñas al nuevo concejal o devuelto una cuenta con casi 5.000 seguidores, que hoy tratan de utilizar para fines partidistas con una absoluta falta de respeto a la ciudadanía de Tomelloso”.



Inés Losa ha afirmado que a la anterior alcaldesa, Inmaculada Jiménez, y su concejala de Educación, “se les llenó la boca con el proyecto de Tomelloso Ciudad Educadora que se anunció en la web, pero a la hora de la verdad, este es el verdadero talante y poco respeto para una comunidad educativa de unas 5.000 personas, cuyos datos pasan ahora a un partido político”.



“Se da la circunstancia además, que Nazareth Rodrigo es la secretaria de Educación del PSOE de Tomelloso y habrá pensado que es mejor utilizar esa cuenta para fines partidistas, sin embargo las consecuencias son nefastas para la imagen de Tomelloso que da el PSOE, como si esta fuera su finca particular donde hacer lo que les plazca”, ha añadido Losa.



El Equipo de Gobierno ha anunciado que reclamará a los concejales que devuelvan cualquier aplicación, permiso, contraseña o elementos de software y hardware que estén ocultando al Ayuntamiento de Tomelloso, para impedir que se haga un uso partidista de recursos públicos “y lo que es peor, que se intente engañar al pueblo de Tomelloso con comportamientos tramposos impropios de un sistema democrático”, según ha declarado la concejala de Nuevas Tecnologías.



Inés Losa ha cuestionado por qué el PSOE pone a su nombre una web que lleva el nombre, logotipo e imagen del Ayuntamiento de Tomelloso durante 8 años y por qué en lugar de dar permisos al nuevo equipo de Gobierno.



“El hecho de que Nazareth Rodrigo sea la anterior responsable de la Concejalía de Educación y de esa red social, al mismo tiempo que responsable de la ejecutiva del PSOE, ¿tiene algo que ver con esta chapuza y obtención de seguidores de manera fraudulenta?”, ha planteado Losa que también se pregunta si pudieran existir más casos similares de portales web, aplicaciones informáticas, redes sociales o recursos tecnológicos que eran del Ayuntamiento y ahora están en mano del PSOE de Tomelloso.



Losa ha hecho un llamamiento al PSOE local para el esclarecimiento de estos hechos pidiendoles que respondan a “sencillas preguntas y colaborar así con el Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno para aclaraer los hechos y recuperar el control de la página municipal que han suplantado, pero sobre todo, ¿por qué ha hecho esto y con qué finalidad cuando los datos digitales son tan sensibles?”. Además, Losa ha planteado que “si la señora Rodrigo no da las explicaciones pertinentes o se demuestra su participación en estos hechos, debe dimitir”.



DENUNCIA ANTE LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, Benjamín de Sebastián ha afirmado que en el mundo de las nuevas tecnologías, “este caso es un claro ejemplo de cómo pueden aparecer actuaciones perniciosas y potencialmente delictivas como la usurpación de identidad, unos hechos que potencialmente pueden ser constitutivos de delito”.



Por este motivo, Benjamín de Sebastián ha explicado que hay presentada una denuncia en la Guardia Civil “estando a la espera de las gestiones que podamos hacer nosotros o las explicaciones que puedan dar los presuntos autores, aunque de momento, no sabemos nada”.