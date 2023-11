Sevilla tiene un color especial con la Gala de los Grammy Latinos

viernes 17 de noviembre de 2023 , 07:28h

Sevilla se vistió de gala para acoger la 24 edición de los Grammy Latinos, la primera celebrada en nuestro país. En ella, Rosalía ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la fiesta de la música hispana con una actuación muy aplaudida en la que la cantante catalana ha homenajeado a Rocío Jurado con una versión aflamencada de «Se nos rompió el amor».



Estos han sido los ganadores de todas las categorías de los Grammy Latinos 2023.



La Academia Latina de la Grabación ha entregado este jueves los Grammy Latinos en la vigesimocuarta edición de la gala, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, marcando un hito al ser la primera vez que este prestigioso evento tiene lugar en suelo español.



La gala, que ha sido conducida por Sebastián Yatra, Danna Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez, ha contado con diversas actuaciones y alguna que otra sorpresa. Sin embargo, los claros protagonistas de la noche han sido aquellos que han recibido el galardón como muestra de su exitosa carrera musical.



Ganador 'Mejor canción del año'



'Amigos' de Pablo Alborán y María Becerra.



'Ella baila sola' de Eslabón Armado y Peso Pluma.



'Shakira: BZRP Music sessions, VOL.53' de Shakira y Bizarrap. | GANADOR



'NASA' de Alejandro Sanz y Camilo.



'Si tú me quieres' de Fonseca y Juan Luis Guerra.



'TQG' de Karol G y Shakira.



'De todas las flores' de Natalia Lafourcade



'Ojos marrones' de Lasso y Sebastián Yatra.



'Acróstico' de Shakira.



Ganador 'Mejor grabación del año'

'No es que te extrañe' de Christina Aguilera.



'Carretera y manta' de Pablo Alborán.



'Déjame llorarte' de Paula Arenas y Jesús Navarro.



'Shakira: BZRP Music Sessions, vol. 53' de Shakira y Bizarrap.



'Si tú me quieres' de Juan Luis Guerra.



'Mientras me curo del cora' de Karol G.



'De todas las flores' de Natalia Lafourcade. | GANADOR



'Despechá' de Rosalía.



'La fórmula' de Maluma y Marc Anthony.



'Ojos marrones' de Lasso.



'Correcaminos' de Alejandro Sanz.



Ganador 'Álbum del año'

'La cu4rta hoja' de Pablo Alborán



'A ciegas' de Paula Arenas



'De adentro pa afuera' de Camilo



'Décimo cuarto' de Andrés Cepada



'Vida cotidiana' de Juanes



'Mañana será bonito' de Karol G | GANADOR



'De todas las flores' de Natalia Lafourcade



'Play' de Ricky Martin



'Eadda9223' de Fito Paez



'Escalona nunca se había grabado así' de Carlos Vives



Ganador 'Mejor canción pop'

'Déjame llorarte' de Paula Arenas y Jesús Navarro.



'Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53' de Shakira y Bizarrap. |GANADOR



'5:24' de Camilo.



'Bailo pa ti' de Monsieur Periné.



'Contigo' de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.



Ganador 'Mejor álbum vocal pop'

'La cu4rta hoja' de Pablo Alborán.



'Beautiful Humans Vol.1' de AleMor.



'De adentro pa afuera' de Camilo.



'La Neta' de Pedro Capó.



'Tu historia' de Julieta Venegas. | GANADOR



Ganador 'Mejor compositor del año'

Edgar Barrera | GANADOR



Kevym Mauricio Cruz.



Felipe González Abad.



Manuel Lorente Freire.



Horacio Palencia.



Elena Rose.



Ganador 'Mejor productor del año'

Edgar Barrerra. | GANADOR



Bizarrap.



Eduardo Cabra.



Nico Cotton.



Julio Reyes Copelo.



Marcos Sánchez.



Ganador 'Mejor interpretación reggaetón'

'Automático' de María Becerra.



'La receta' de Tego Calderón. | GANADOR



'Feliz Cumpleaños' de Ferxo - Feid.



'Gatúbela' de Karol G & Maldy.



'Hey Mor' de Ozuna y Feid.



Ganador 'Mejor fusión/interpretación urbana'

'La Jumpa' de Arcángel & Bad Bunny.



'Quevedo Bzrp sesión 52' de Quevedo & Bizarrap.



'Yandel 150' de Yandel & Feid.



'Ojalá' de María Becerra.



'TQG' de Shakira & Karol G. | GANADOR



Ganador 'Mejor canción de rap/hip hop'

'Pá gana' de Akapellah.



'Coco Chanel' de Eladio Carrión & Bad Bunny. | GANADOR



'Le pido a Dios' de Feid & Dj Premier.



'Autodidacta' de Jnoa.



'Dispara' de Nicki Nicole & Nilo J.



'Pregúntale a tu papá por mi' de Vicco.



Ganador 'Mejor álbum flamenco'

'Pura sangre' de Israel Fernández.



'Por la tangente' de Diego Guerrero.



'Camino' de Niña Pastori. | GANADOR



'Quejíos de un maleante' de Omar Montes.



'Prohibido el toque' de Juanfe Pérez.



Ganador 'Mejor canción rock'

'Los perros' de Arde Bogotá.



'Depredadores' de De la Tierra.



'Leche de tigre' de Diamante Eléctrico ft. Adrián Quesada. | GANADOR



'Gris' de Juanes.



'El piso es lava' de Todo aparenta normal ft. An Espil & Evlay.



Ganador 'Mejor álbum rock'

'Íntimo extremo 30 años' de A.N.I.M.A.L.



'Cowboys' de la A3 de Arde Bogotá.



'De la tierra III' de De La Tierra.



'Dopelganga' de Eruca Sativa.



'Solo D'Lira' de Molotov. | GANADOR



Ganador 'Mejor álbum rock/pop'

'El diablo en el cuerpo' de Alex Anwandter.



'Trinchera avanzada' de Babasonicos.



'El hombrecito del mar' de León Gieco.



'Vida cotidiana' de Juanes. | GANADOR



'Tripolar' de Usted Señalemelo.



'Despídeme de todxs' de Juan Pablo Vega.



Ganador 'Mejor nuevo artista'

Borja.



Conexión Divina.



Ana del Castillo.



Gale.



Paola Guanche.



Joaquina. | GANADOR



Leon Leiden.



Maréh



Timo.



Ganador 'Mejor vídeo musical versión larga'

'Camilo: el primer tour de mi vida' de Camilo. | GANADOR



'Donde Machi Álbum Completo' de Dawer X Damper.



'Fanm Zetwal, una historia de vida y milagros' de Fanm Zetwal.



'Universo K23' de Kenia Os.



'Patria y vida: The Power Of Music' de varios artistas.



Ganador 'Mejor álbum de salsa'

'Catarsis' de Daniela Darcourt.



'Voy a ti' de Luis Figueroa.



'Cambios' de Willy García.



'Niche sinfónico' de Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia | GANADOR



'Tierra y Libertad' de Plena79 Salsa Orchestra ft. Alain Pérez y Jeremy Bosch.



'Debut y segunda tanda (deluxe)' de Gilberto Santa Rosa.



Ganador 'Mejor álbum merengue/bachata'

'Cuatro26' de Manny Cruz.



'Road trip' de Manny Manuel.



'Trópico, vol.2' de Paves Núñez.



'Fórmula vol.3' de Romeo Santos. | GANADOR



'A mi manera' de Sergio Vargas. | GANADOR



Ganador 'Mejor canción regional mexicana'

'Ella baila sola' de Eslabol Armado & Peso Pluma.



'Alaska' de Camilo & Grupo Firme.



'Aclarando la mente' de Joss Favela.



'La siguiente' de Kany García ft. Christian Nodal.



'UN X100TO' de Grupo Frontera ft. Bad Bunny. | GANADOR



Ganador 'Mejor álbum de música norteña'

'Aclarando la mente' de Joss Favela



Family & Friends de La Abuela Irma Silva



Hay niveles (deluxe) de Los Rieleros del Norte



Fuera de Serie de La Energía Norteña



Colmillo de Leche de Carin León | GANADOR



Ganador 'Mejor interpretación/fusión urbana'

'La jumpa' de Arcangel y Bad Bunny.



'Ojalá' de María Becerra.



'BZRP #52' de Quevedo y Bizarrap.



'TQG' de Shakira y Karol G. | GANADOR



'YANDEL 150' de Yandel y Feid.



Ganador 'Mejor canción urbana'

'La jumpa' de Bad Bunny y Arcángel.



'Automático' de María Becerra.



'BZRP #52' de Quevedo y Bizarrap. | GANADOR



'Mi mejor canción' de Gocho y Farruko.



'TQG' de Shakira y Karol G.



'Yandel 150' de Yendel y Feid.



Ganador 'Mejor álbum de música urbana'

'Xtassy' de Akapellah.



'Saturno' de Rauw Alejando.



'3Men2kbron' de Eladio Carrión.



'Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum' de Feid



'Mañana será bonito' de Karol G. | GANADOR



'Alma' de Nicki Nicole.



Ganador 'Mejor canción alternativa'

'Anastasia' de Cami.



'Cicatriz radiante' de El David Aguilar.



'Traguito' de iLe y Mon Laferte.



'Aleros/Pompeii' de La Vida Boheme.



'El lado oscuro del corazón' de Dante Spinetta. | GANADOR



Ganador 'Mejor canción cantautor'

'La raíz' de Valeria Castro.



'1.2000 kilómetros' de Santiago Cruz.



'Si me matan' de Silvana Estrada.



'De todas las flores' de Natalia Lafourcade. | GANADOR



'Tu historia, la mía y la verdad' de Juan Carlos Pérez Soto.



Ganador 'Mejor álbum cantautor'

'Nueve' de Santiago Cruz.



'Los Mejores Años' de Joaquina.



'De todas las flores' de Natalia Lafourcade. | GANADOR



'Tierra de promesas' de Maréh.



'El equilibrista' de Juan Carlos Pérez Soto.



Ganador 'Mejor álbum vocal pop tradicional'

'A ciegas' de Paula Arenas.



'Que me duela' de Camilú.



'Décimo cuarto' de Andrés Cepeda | GANADOR



'Corazón y flecha' de Manuel Carrasco.

'Placeres y pecados' de Vanesa Martín.



'Placeres y pecados' de Vanesa Martín.



Ganador 'Mejor canción tropical'

'Ambulancia' de Camilo & Camila Cabello.



'Día de luz' de Pablo Milanés & Juanes.



'El merengue' de Marshmello & Manuel Turizo.



'La fórmula' de Maluma & Marc Anthony.



'Que me quedes tú' de Techy Fatule.



'Si tú me quieres' de Fonseca & Juan Luis Guerra. | GANADOR



Shakira era, sin duda, uno de los nombres propios de los Premios Grammy Latinos de este 2023 que se celebran en Sevilla. Así, la cantante colombiana era de las artistas más esperadas por el público, ya que no solo estaba nominada, sino que también tenía por delante algunas actuaciones sobre el escenario que se preveían que serían la sensación y, desde luego, que lo fueron aunque por diferentes motivos.



La primera, por la sorpresa que causó el verla cantar 'Acróstico' junto a sus hijos y la segunda, porque la artista se unía a Bizarrap para cantar el que ha sido su gran éxito y su gran 'dardo' a Gerard Piqué: la 'Session 53'.