El 85,8 % de los españoles no cree que "la Justicia sea igual para todos" por la Amnistía de PSOE/Sumar

La encuesta de Sigma Dos revela que un 41% de los españoles no cree que los poderes públicos garanticen su libertad individual

domingo 07 de enero de 2024 , 13:57h

A la pregunta de si la Justicia es igual para todos los españoles dan una respuesta catastrófica: el 86% afirma que no, una cifra que septuplica al raquítico 12% que considera que sí. Ese es el resultado que arroja la encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO en la última quincena de 2023.



El apabullante resultado no proviene de que los españoles tengan, en general, una mala imagen de la Justicia. Al contrario. Las sucesivas encuestas encargadas por el Poder Judicial reflejan que este es, entre los tres poderes, aquel en que más confían. Por contra, un 63% de los ciudadanos se sitúa en contra de la amnistía. Incluso entre los votantes del PSOE hay tantos (43%) en contra como a favor de la medida de gracia.



La desigualdad la perciben de forma mayoritaria los españoles de todas las tendencias políticas. Votantes de PP y Sumar apenas difieren en sus respuestas. No creen que la Justicia sea igual para todos el 90% de los populares ni el 88% de quienes respaldaron en julio a la formación de Yolanda Díaz. El caso extremo es el de Vox, entre cuyas filas apenas nadie cree en la igualdad: un 3%, frente al 96% que la niega.



La encuesta también revela que más de una cuarta parte de los españoles (28%) afirma no sentirse «libre». Una cifra que, pese a estar muy por debajo del 67% que se siente así, es elevada y puede tener, como las respuesta referidas a la igualdad en la Justicia, una explicación política.