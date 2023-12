La Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara entrará en vigor a finales de febrero con un año de moratoria en cuanto a sanciones

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha explicado que se prorroga la aplicación efectiva de la nueva normativa hasta resolver las 35 alegaciones presentadas a esta ordenanza.

martes 26 de diciembre de 2023 , 19:51h

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Guadalajara comenzará a funcionar este 2024, previsiblemente a finales de febrero, fecha para la que está previsto llevar a pleno la ordenanza con el texto definitivo, una vez que los servicios técnicos hayan estudiado las 35 alegaciones presentadas y decidido cuáles podrían ser incluidas en el texto definitivo.



Así lo ha anunciado hoy el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, que ha detallado algunos aspectos de la nueva normativa que afecta al uso de vehículos en una superficie de 718.000 metros cuadrados, delimitada por el perímetro comprendido por el Paseo Fernández Iparraguirre, La Carrera, Avenida de Barcelona, Calle Córdoba hasta la Avenida de Aguas Vivas, sube por el lateral del Barranco del Alamín, Plaza de España, Avenida del Ejército y Cardenal González de Mendoza para conectar de nuevo con el Paseo de las Cruces. Estas calles que limitan la zona no están incluidas.



La mayor parte de las alegaciones, un total de 20, corresponden a la Dirección General de Tráfico, el resto son de particulares y grupos municipales. “Algunas son muy interesantes y estamos realizando estudio de movilidad para poder incorporarlas”, ha explicado Alguacil

Aunque la ZBE empezará a funcionar en breve, hasta el 2025 habrá una moratoria en cuanto a sanciones se refiere. "No se va a multar a nadie de momento", ha subrayado Alguacil, que ha explicado que esta moratoria obedece a la necesidad de dar a conocer todos los cambios que va a suponer la entrada de esta nueva normativa, especialmente para los residentes de esta Zona de Bajas Emisiones.



Con el fin de que todos los guadalajareños estén informados al respecto habrá tres canales de comunicación. Se va a remitir una carta a todos los vecinos, pero además en las oficinas de Información y Registro del Ayuntamiento habrá una persona que, de forma permanente, se dedicará durante los próximos meses a informar al respecto y a ayudar a los vecinos a realizar cualquier trámite que necesite para inscribirse dentro de la plataforma de la ZBE.



Por último, se va a facilitar una aplicación informática, APP, a través de la cual los vecinos podrán introducir su matrícula para ser autorizados a entrar esta ZBE, donde se gestionará los permisos especiales para residentes y trabajadores. La plataforma dispondrá también de un avisador para dar a conocer todas las alertas que se produzcan; estará disponible ya desde finales del mes de febrero.



Más de 80 cámaras y conexión de fibra óptica



Toda la obra civil derivada de la Zona de Bajas Emisiones, señalética, fibra óptica soterrada y la instalación de 80 cámaras está ejecutada, con una inversión entorno al millón de euros, ya justificada en la gestión de los Fondos Europeos.



“Las señales están instaladas y permanecerán tapadas, hasta que entre en vigor la ordenanza municipal. Las que se han visto destapadas ha sido algún gracioso sin autorización”, ha comentado el concejal.



Además, se van a instalar los medidores de calidad del aire. “Calculamos que la contaminación se reducirá un 14% con la restricción al tráfico en esta zona de los vehículos más contaminantes, aunque el objetivo es llegar a emisiones cero”, ha señalado Alguacil.



“El plan de renaturalización del casco histórico, ligado a la ZBE, también contribuirá a mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de los vecinos”, ha puntualizado el concejal.



Quién puede acceder a la Zona de Bajas Emisiones



Todos los vehículos de vecinos empadronados en esta zona, así como propietarios de garajes, trabajadores en la zona, propietarios de negocios, taxis y vehículos de servicio, tendrán acceso automático a la ZBE sin necesitar la etiqueta de la Dirección General de Tráfico.



Podrán también acceder para estacionar todos los vehículos que dispongan de las etiquetas B, C, ECO y Zero, pero ya no hay áreas de aparcamiento libre, será en zonas reguladas y aparcamientos públicos o privados.



Hay muchas autorizaciones especiales para la ZBE. Así Alguacil ha recordado que los residentes contarán con hasta con 10 invitaciones para el acceso de familiares o visitantes cada mes (la autorización es por 24 horas). También habrá listas blancas para los tres colegios de la zona, con hasta un máximo de tres matrículas de vehículos por alumno para permitir el acceso en el horario escolar, de 07:00 a 10:00 h y de 12:00 a 17:30 horas.