-2ºC de mínima y 10ºC de máxima este último martes de diciembre en Guadalajara

Este martes amanecerá a las 8:34 y anochecerá a las 17:50 horas, la temperatura mínima será de -2°C y la máxima podría alcanzar los 10°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será muy débil de unos 5 km/h y de dirección suroeste

martes 26 de diciembre de 2023

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, en los valles del Tajo y del Guadiana, en La Mancha y en la Alcarria, cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas al principio y final del día, que pueden ser localmente persistentes. En el resto de la Comunidad, cielos poco nubosos o despejados.



Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en la mitad occidental y con cambios ligeros en la oriental. Heladas débiles generalizadas que serán localmente moderadas en los valles del Tajo y del Guadiana y en el extremo oriental de Guadalajara. Vientos flojos variables.



Las temperaturas oscilarán entre los -4 y los 13ºC en Albacete, entre los -3 y los 8ºC en Ciudad Real, entre -2 y 15ºC en Cuenca, entre -2 y 10ºC en Guadalajara y entre -1 y 8ºC en Toledo.



Un río atmosférico y una irrupción polar dejarán lluvias y nevadas en España este fin de año.-



El tiempo dejará precipitaciones y heladas para despedir la última semana del año. Después de una Nochebuena y Navidad protagonizadas por el sol y altas temperaturas para la época (en Girona, por ejemplo, el mercurio marcaba 6 grados más de lo normal), los días previos a Nochevieja y Año Nuevo van a estar acompañados de un río atmosférico y una irrupción polar que va a dejar lluvias y nevadas en varios puntos del territorio.



Este martes 26 de diciembre, en concreto, se verá marcado por un tiempo anticiclónico presente sobre todo en la meseta norte y en el interior de la Península, con especial incidencia en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y zonas de Cataluña y Extremadura. Estos puntos estarán en aviso amarillo por temperaturas mininas de hasta -6º C y la visibilidad será limitada hasta 200 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La aproximación de un frente atlántico dejará intervalos nubosos en el oeste de Galicia, con posibilidad de algunas lluvias débiles e intervalos de viento fuerte en la costa. En cuanto a las temperaturas, las mínimas aumentarán en el noroeste de Galicia y los vientos soplarán del suroeste en la costa gallega, con intervalos de fuerte por la tarde-noche.



En el resto de la Península y Baleares se espera que continúe una situación anticiclónica invernal, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque con nieblas, sobre todo de madrugada. Las temperaturas máximas bajarán en el norte peninsular y cuadrante suroeste y no presentarán grandes cambios en el resto. Los vientos soplarán de poniente en litorales del sudeste y Baleares, de poniente en el Estrecho y Alborán y del noroeste en el bajo Ebro.



En el caso de Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana y poco nubosos en el sur, sin descartar chubascos y alguna tormenta ocasional al principio en el noroeste. Se prevé probable calima ligera en la provincia oriental que tenderá a remitir durante la segunda mitad del día. En las zonas del interior las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y viento moderado del nordeste, girando a flojo y moderado del este en medianías y zonas altas durante la tarde.



Llegada de precipitaciones por un río atmosférico

El miércoles 27 de diciembre amanecerá con nieblas y heladas en el interior y se aumentará la nubosidad en el noroeste, que anunciará la llegada de un frente atlántico. En las últimas horas del día este dejará lluvias en Galicia, noroeste de Castilla y León y en el Cantábrico occidental. En el resto del país predominará el tiempo estable, con nubosidad alta, apuntan desde Meteored.



Estas precipitaciones se verán reforzadas el jueves por la presencia de un río atmosférico subtropical que llegará desde el Atlántico. Así pues, las lluvias avanzarán lentamente por el cuadrante noroccidental, siendo más abundantes en el sur de Galicia y en el centro de Castilla y León. Durante esta jornada, las temperaturas subirán ligeramente durante el día y las heladas se registrarán en centro e interior este, donde los cielos seguirán despejados y no se darán chubascos.



Para el viernes, las precipitaciones se mantendrán en el noroeste y en el Cantábrico oriental, aunque con tendencia a debilitarse con el paso de las horas. Otros puntos del oeste y de Andalucía podrán registrar lluvias dispersas e incluso nevadas débiles en Sierra Nevada. Al resto de la península llegarán las nubes. Canarias será el único punto donde el tiempo permanecerá estable.



Heladas y lluvias para despedir el año

Para el fin de semana de Nochevieja la incertidumbre aumenta, ya que se manejan diferentes escenarios. La llegada de una irrupción de aire polar hará que las temperaturas bajen de forma generalizada, con heladas en el interior peninsular y que podrían incluso llegar a las Baleares, con especial foco en Mallorca.



En cuanto a las precipitaciones, estas serán abundantes en la vertiente cantábrica y en el Pirineo, sin descartar que caigan también en algunas zonas del centro, norte y Baleares. Además, la cota de nieve podría bajar hasta los 1000-1200 metros en el Pirineo y en la Cordillera Cantábrica, provocando así las últimas nevadas del año.



Por su parte, en Canarias soplarán los vientos alisios y podrán registrarse lluvias en las islas más montañosas durante las últimas horas de Nochevieja.



El día de Año Nuevo comenzará con heladas localmente intensas en el interior y en zonas de montaña, pero las temperaturas tenderían a ascender en la primera parte de la próxima semana, que registraría así un temporal primaveral para el comienzo del 2024.