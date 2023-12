Lla temperatura mínima será este sábado en Atienza de 1°C y la máxima podría alcanzar los 6°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección noroeste

PRIMERAS HELADAS : Cielos despejados con 1ºC de mínima y 9ºC de máxima este sábado en Guadalajara

Este sábado amanecerá a las 8:16 y anochecerá a las 17:47, las temperaturas estarán entre 1°C y 9°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección suroeste

sábado 02 de diciembre de 2023 , 07:57h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos de nubes bajas en La Alcarria, en el valle del Tajo, en La Mancha septentrional y en Albacete, y nubosos en el resto. Al final de la tarde tenderán a despejados en toda la Comunidad.



Probables brumas y nieblas matinales dispersas en La Alcarria, en La Mancha, en la parte occidental del valle del Guadiana así como en las sierras orientales. No se excluyen lluvias débiles aisladas de madrugada en las zonas más altas de las sierras de Alcaraz y del Segura. La cota de nieve se situará entre 1200 y 1400 metros.



Las temperaturas irán en general en descenso, alcanzándose las mínimas la final del día. Las diurnas experimentarán descensos localmente notables en las sierras de Albacete y en el Señorío de Molina. Habrá heladas débiles generalizadas en Guadalajara y en Cuenca y dispersas en el extremo oeste de Albacete.



Los vientos soplarán flojos del oeste y del noroeste, racheados en las zonas altas de los sistemas Central e Ibérico así como en Albacete, que tenderán al final a flojos variables.



Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10ºC en Albacete, entre 2 y 10ºC en Ciudad Real, entre -1 y 7ºC en Cuenca, entre 1 y 9ºC en Guadalajara y entre 2 y 12ºC en Toledo.



El primer fin de semana de diciembre deja frío y noches gélidas antes de la llegada de un baile de borrascas.-



El primer fin de semana de diciembre se prevé estable pero frío, con noches gélidas y mínimas por debajo de los 6 grados o incluso más, antes de dar paso a unos días marcados por la llegada de borrascas que dejarán lluvia en el oeste peninsular y un ambiente más templado, con valores altos para la época.



Este viernes, inicio del invierno meteorológico (diciembre, enero y febrero), las lluvias han comenzado por la tarde en el Cantábrico, Pirineos, y de forma más débil en el norte de Cataluña, Baleares y este peninsular, según avanzó Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien destacó las "abundantes lluvias" recogidas las últimas horas en el oeste y norte del país.



Así, en las 48 horas previas a las 6:00 horas de este viernes, se recogieron hasta 219 litros por metro cuadrado en la localidad de Grazalema, (Cádiz), 181 litros por metro cuadrado en Bielsa (Huesca) y 134 litros en el puerto del Pico (Ávila).



¿Qué tiempo hará el fin de semana?

El sábado amanecerá con heladas en amplias zonas del norte y este de la península, mientras que a mediodía en el interior las máximas rondarán los 10-12 grados y solo se superarán los 15 grados a orillas del Mediterráneo y en Andalucía Occidental.



Ese día se espera un "ambiente frío ya invernal", aunque con cielos en general poco nubosos, salvo en el extremo norte, donde habrá nevadas débiles en una cota de nieve en los Pirineos algo baja, en torno a 600-800 metros.



El domingo habrá un nuevo descenso de las temperaturas nocturnas, por lo que las heladas serán "más extensas e intensas" que el día anterior: "En las dos mesetas se bajará hasta 2 o 4 grados bajo cero, en páramos de la zona centro hasta 4 o 6 grados bajo cero y en zonas de los Pirineos incluso por debajo de 6 grados bajo cero".



Sin embargo, durante el día los valores serán un poco más altos que el sábado, pero todavía oscilarán entre los 10 y 15 grados en la mayor parte del territorio, mientras que la llegada de un nuevo frente dejará lluvias en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León.



Baile de borrascas para el Puente de Diciembre

La próxima semana arrancará con precipitaciones en casi todo el país, salvo en el Mediterráneo, ha señalado el portavoz de Aemet, quien ha destacado los vientos templados del sur y suroeste que soplarán en el este y norte de la península propiciando un "notable aumento de las temperaturas", sobre todo de las mínimas, que podrán ser hasta 6 u 8 grados superiores a las del fin de semana.



Para el martes, aún con incertidumbre, se espera un día "estable y tranquilo", con algo de lluvia en puntos de Galicia y del extremo norte y con unas temperaturas que no experimentarán grandes cambios.



A partir del miércoles festivo y días siguientes predominarán los vientos del oeste y suroeste, que "arrastrarán hasta España masas de aire atlánticas templadas y húmedas" dejando cielos nubosos en el oeste de la península y abundantes lluvias en Galicia.



Estas precipitaciones podrán extenderse a otros puntos del territorio, sobre todo del noroeste peninsular como Asturias, Castilla y León y Extremadura; En el resto del país, se trataría de lluvias débiles y ocasionales que no parece que vayan a llegar a la vertiente mediterránea ni a Baleares.