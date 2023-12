Tarde de música espiritual con el concierto gospel de Navidad

Los coros ConFusa y Guadspel ofrecieron una magnífica actuación conjunta, en una abarrotada Casa de la Cultura

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 23 de diciembre de 2023 , 13:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con el salón de actos prácticamente lleno, palcos incluidos, la Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo acogió este viernes 22 de diciembre un magnífico recital de polifonía con música gospel, dentro de los actos del programa municipal de la Navidad de Cabanillas 2023-2024.



Actuaban dos formaciones, de modo conjunto: «ConFusa», el coro adulto de la Escuela Municipal de Música de Cabanillas, y «Guadspel Choir», un reconocido coro gospel de Guadalajara, bajo la dirección de Marina Santiago Ramos.



En el evento participaron hasta medio centenar de coralistas (sopranos, mezzos, tenores y bajos), acompañados de una pianista y un percusionista, en lo que supuso una magnífica inmersión en este estilo de música espiritual negra, de orígenes americanos. En total fueron una decena de canciones, para una actuación que se prolongó por espacio de una hora, y en la que se interpretaron temas muy conocidos del género, como «Jesus is right here», «You raise me up», «Aleluya salvation and glory», «Total praise» o «I feel your spirit»; junto a otras canciones más entroncadas en el pop, como «I will follow him», «Hail Holly Queen» o «Lean on me». El tema «Let the river run», conocida pieza central de la BSO de la película «Armas de mujer», y que ya es todo un clásico de «ConFusa», cerró la actuación, en un aplaudido bis.