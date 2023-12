Estos son los síntomas de 'Pirola', la nueva variante de covid-19

La OMS realiza un seguimiento especial, aunque asegura que no tiene mayor riesgo de transmisibilidad o agravamiento de la enfermedad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 19 de diciembre de 2023 , 13:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La nueva variante del SARS-CoV-2, causante del Covid-19, llamada BA.2.86 y conocida como Pirola, es una de las consideradas como preocupantes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Catalogada como variante de Omicron y detectada por primera vez en el mundo el pasado 13 de agosto, esta nueva mutación preocupa a las instituciones sanitarias en pleno repunte de casos, coincidiendo con el periodo navideño.



Pirola presenta síntomas similares a las que se han registrado con otras mutaciones del virus.



Fiebre



Congestión nasal



Pérdida del gusto y del olfato



Tos



Molestias en la garganta



Dolor de cabeza



Fatiga



Rinorrea



Estornudos



Dolores musculares



En cualquier caso, la OMS asegura que la variante no tiene mayor riesgo de transmisibilidad o agravamiento de la enfermedad.







La Covid-19 sigue matando en España.-



La COVID-19 siguió siendo en 2022 la principal causa de muerte en España. El año pasado fallecieron más de 464.000 personas, un 3% menos que en 2021. Y de ellas más de 31.606 lo hicieron por COVID. Aún así murieron casi un 20% menos de personas por esta causa que en 2021. Este grupo deja de estar así entre las cinco principales causas de muerte por primera vez desde 2020.



Ya, en este año, durante los primeros seis meses, murieron un total de 3.760 personas por covid-19, lo supuso un 82% por ciento menos respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En concreto, el informe de defunciones según la causa de muerte publicado este martes por el INE que destaca que en el primer trimestre se produjeron en total 221.462 defunciones, 14.245 menos que en los seis primeros meses de 2022.



Por sexto, fallecieron 111.247 hombres, un 7 por ciento menos, y 110.215 mujeres, lo que supone un descenso del 5 por cieno respeto al mismo periodo del año anterior.



Causas de las muertes



La causa más frecuente de las defunciones fueron las enfermedades del sistema circulatorio (27,1%), seguida de los tumores (25,5%), patologías respiratorias (11,5%), enfermedades del sistema nervioso (5,8%) y las del sistema digestivo (5,3%).



Por detrás de estas tres causas se sitúan las enfermedades del sistema nervioso (5,8% del total) y las enfermedades del sistema digestivo (5,3%).



Respecto al primer semestre de 2022, el mayor incremento entre las principales causas de muerte de este periodo de 2023 se ha dado en el grupo de las enfermedades respiratorias (un 23,7% más).



Este aumento progresivo se debe principalmente a las consecuencias de la pandemia, que ha producido un cambio en el patrón de causas de muerte respecto a años anteriores, afectando en mayor medida a las enfermedades del sistema respiratorio. No obstante, el número de fallecimientos por causa de muerte no ha superado el registrado con el periodo prepandémico.