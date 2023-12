Alerta por frío este martes en una decena de provincias, entre ellas Guadalajara, con mínimas de hasta -7ºC

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 18 de diciembre de 2023 , 19:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La niebla y el frío pondrán este martes, 19 de diciembre, en riesgo (amarillo) a una decena de provincias de la Península con temperaturas mínimas de hasta -7ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, Granada, Teruel, Cantabria, Guadalajara, estarán en aviso amarillo por temperaturas mínimas de entre -5ºC y -7ºC, al igual que León y Palencia, que tendrán el mismo nivel de alerta por nieblas.



Las nieblas pondrán en riesgo también a Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, con visibilidad de 100 metros y pudiendo llegar a ser localmente engelantes.



En general, este martes se espera en la Península y Baleares un tiempo anticiclónico con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se irá debilitando el anticiclón, permitiendo al final del día la entrada de un frente atlántico que afectará al tercio noroeste peninsular con cielos nubosos o cubiertos y dejará precipitaciones en el norte de Galicia y Asturias, con menor probabilidad en el resto áreas.



Asimismo, se espera nubosidad baja matinal con probabilidad de dar lugar a la formación de nieblas en los valles del Guadiana y Tajo, Ebro y depresiones del nordeste, Galicia, Cantábrico, Melilla, Mallorca y, especialmente, en la meseta Norte, donde se espera que sean más densas y generalizadas.



Además, no se descarta alguna precipitación débil al principio en Melilla. En Canarias cielos despejados, aumentando a intervalos nubosos.



Respecto a las temperaturas, las máximas aumentarán en litorales del noroeste peninsular y tercio oriental, incluso de forma localmente notable en el interior de la Comunidad Valenciana, descenderán en zonas de interior del área cantábrica y este de la meseta Norte, y no presentarán grandes cambios en el resto.



Las mínimas, por su parte, aumentarán en el noroeste de Galicia e interiores de la mitad norte del Levante peninsular, predominando los descensos en el resto. Salvo en el cuadrante suroeste, se esperan heladas débiles en amplias zona del interior peninsular, más acusadas en Pirineos, norte de la meseta Norte, alto Ebro, sur de la Ibérica y áreas del sureste.



Además, se prevé viento de componente norte en el área mediterránea oriental rolando a componente oeste, con cierzo y tramontana arreciando y llegando a intervalos de fuerte en Ampurdán al final. Así, Girona estará en alerta amarilla por fenómenos costeros.



Igualmente, se esperan vientos de componentes sur y oeste en el Cantábrico y norte de Galicia tendiendo a arreciar y al final rolando a norte con intervalos de fuerte, mientras el viento será de levante rolando a poniente en el Estrecho y Alborán, y este rolando a alisio en Canarias. En el resto, flojo variable tendiendo a componente oeste.