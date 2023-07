Starlite llega por primera vez a Madrid con Sting como protagonista

sábado 01 de julio de 2023 , 12:30h

El Grupo Starlite e IFEMA Madrid han alcanzado un acuerdo para coorganizar y traer a Madrid la magia del festival Starlite Occident de Marbella en un nuevo formato, Christmas by Starlite, compuesto por un ciclo de concierto y con Sting como primer artista confirmado.Se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de diciembre en el Pabellón 6 de Ifema Madrid y con el reconocido músico británico Sting, que ofrecerá un concierto especial de 'My Songs', su tour mundial, el viernes 15 de diciembre.El concierto 'My Songs' de Sting es un espectáculo que presenta sus canciones más queridas, escritas a lo largo de la ilustre carrera del ganador de 17 premios Grammy, tanto con The Police como en solitario.Los miembros del Club de Fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a entradas exclusivas en preventa el próximo martes 27 de junio a las 10 horas. Las entradas para público general estarán disponibles a la venta el miércoles 28 de junio a las 12 horas a través de la web www.christmasbystarlite.com A esta cita se unirán el 14 y 16 de diciembre artistas de primer nivel, donde primarán la experiencia y los contenidos inspiradores.El presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha valorado que es "todo un privilegio haber sumado fuerzas con una marca del valor de Starlite reconocida mundialmente por su espectacular fórmula y su extraordinario cartel".Por su parte, la presidenta del festival y la Fundación Starlite, Sandra Garcia-Sanjuan, ha afirmado que llevan años queriendo acercar el ADN de Starlite Occident a Madrid. "Solo que no encontrábamos el espacio que cumpliera nuestras expectativas, hasta que analizamos las oportunidades de Ifema, que son inmensas, y por eso nos hemos lanzado", ha indicado.