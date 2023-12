Guadalajara homenajea a monseñor Atilano Rodríguez que se jubila tras 12 años como obispo

Para ello, la diócesis tiene previstos dos actos de "homenaje y adiós agradecido" hacia monseñor Atilano Rodríguez; uno de ellos se celebrará en la sede diocesana el sábado 16 y el otro, en la capital provincial el domingo 17

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 13 de diciembre de 2023 , 18:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diócesis de Sigüenza-Guadalajara rendirá homenaje este fin de semana, tanto en la localidad seguntina como en la capital de la provincia, al que ha sido su obispo durante los últimos doce años, Atilano Rodríguez, que se jubila tras 46 años de labor pastoral y a quien sustituirá, a partir del próximo 23 de diciembre, el hasta ahora obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz Martorell.



Para ello, la diócesis tiene previstos dos actos de "homenaje y adiós agradecido" hacia monseñor Atilano Rodríguez; uno de ellos se celebrará en la sede diocesana el sábado 16 y el otro, en la capital provincial el domingo 17.



La catedral de Sigüenza, en la capilla de San Pedro, acogerá el primero de ellos, de índole más sacerdotal, pero abierto a todos los fieles, el sábado 16 de diciembre, a las 12 del mediodía, donde se incluye la celebración de la eucaristía. Posteriormente habrá un encuentro con los sacerdotes.



En Guadalajara capital será a las 19.00 horas del domingo 17 de diciembre, en la concatedral, con características más institucionales.



De esta forma, el prelado asturiano nacido en Trascastro en 1946, se jubila, aunque su intención inicial no es marchar a su tierra natal sino quedarse en su tierra adoptiva, Guadalajara. "Podía regresar a Asturias, pero me encuentro bien aquí, ha dicho, remarcando que su intención es retirarse a "rezar" al monasterio de Buenafuente del Sistal, y ayudar allí como párroco.



"Me dedicaré a rezar un poco más de lo que lo hacía hasta el presente, leer y atender a las parroquias rurales de la zona. Seguro que me encontraré muy a gusto", indicó durante la rueda de prensa celebrada con los medios tras aceptar el Vaticano su renuncia.



El obispo administrador apostólico de la diócesis comunicó ya hace dos años al Papa Francisco, cuando cumplió los 75 años, su renuncia al gobierno de la diócesis alcarreña, tal y como lo marca el Código de Derecho Canónico, no siendo admitida su petición de retiro hasta el pasado mes de noviembre.



ÚLTIMA CARTA PASTORAL



En su última carta pastoral como obispo administrador en la hoja diocesana El ECO, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ya obispo emérito deja constancia de como en estos doce años en la diócesis ha intentado hacerse presente cada semana en estas páginas con reflexiones sobre determinados aspectos de la vida cristiana y sobre temas de actualidad, llegando ya el momento de dar las gracias a Dios por "esta humilde colaboración a la evangelización y por haberme acogido en vuestros hogares cada semana".



"Ahora, el nuevo obispo, don Julián, os ofrecerá sus sabias reflexiones y os ayudará a profundizar en las enseñanzas evangélicas y en la misión evangelizadora de todos los bautizados", añade, invitando a "vivir y celebrar con alegría desbordante el misterio del Nacimiento de Jesucristo" como acontecimiento central de la fe cristiana.



"Ante la propaganda bien planificada y perfectamente organizada por las casas comerciales para vender sus productos, el misterio fundamental de la Navidad puede quedar relegado a un segundo plano en nuestras celebraciones navideñas. Por ello, además de desearos a todos unos días llenos de la alegría, del amor y de la paz que Jesús viene a regalarnos a cada uno con su venida, os invito a participar en las celebraciones litúrgicas de estos días santos", subraya en la que será su última carta pastoral en el ECO.



Una carta en la que también recuerda de forma especial a las personas necesitadas, a los pobres, a aquellos que sufren la soledad y a los niños maltratados.



El obispo administrador hasta el próximo 23 de diciembre deja su responsabilidad alegre y feliz porque durante este tiempo de servicio a la Iglesia ha contado con muy buenos colaboradores en la misión confiada y da gracias por ello.



En cuanto a su sucesor, el hasta ahora obispo de Huesca y Jaca, el conquense Julián Ruiz Martorell, tomará posesión de esta nueva responsabilidad el próximo 23 de diciembre en la catedral de Sigüenza.



El día 23 de diciembre serán ya 97 los obispos que han pasado por la catedral de Sigüenza a lo largo de nueve siglos.