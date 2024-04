VOX solicita a la Mesa de las Cortes que reconsidere admitir su Proposición de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo en Castilla-La Mancha

David Moreno: “Preservar la memoria de las víctimas del terrorismo es algo obligatorio, no se debería mirar si el proyecto se presenta por un partido u otro, pero al gobierno de García-Page parece que le preocupa mucho no llevar la iniciativa en este aspecto”

miércoles 24 de abril de 2024 , 11:44h

El Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha solicitado la reconsideración del acuerdo de la mesa del 9 de abril de 2024 debido a la falta de motivación del Consejo de Gobierno para continuar con la tramitación de la Proposición de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo en la región.



“Esta iniciativa se ha dejado de lado sin ninguna explicación, parece que se ha quedado fuera porque la hemos presentado nosotros. Es intolerable que PP y PSOE no hagan nada por preservar la memoria de las víctimas. No podemos mirar para otro lado”, asegura David Moreno, presidente de VOX en las Cortes regionales.



El Grupo ha presentado la solicitud de reconsideración basándose principalmente en que la Mesa de las Cortes no ha dado una respuesta clara por lo que “la negativa del Consejo a su toma en consideración es solo orientativa, ya que sólo genera efectos al procedimiento parlamentario en su negativa en el caso de apreciar los referidos aumentos de crédito o disminución de presupuestos”, refleja el documento presentado.



Además, el Acuerdo del Consejo de Gobierno carece de la motivación que exige el Reglamento de las Cortes para no admitir la Proposición de Ley, por lo cual se debe continuar con su tramitación parlamentaria. De no hacerlo, “el presidente García-Page imita a Pedro Sánchez en su autoritarismo parlamentario”.



La ley presentada por VOX pretende, además, rendir reconocimiento a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de inteligencia, que tan necesarios han sido en la lucha contra grupos terroristas como ISIS, ETA o GRAPO. “Vivimos en paz gracias a la labor que han realizado durante los últimos 60 años y es algo que se debe reconocer”, recalca Moreno.



VOX quiere reafirmar su inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las víctimas del terrorismo, por lo que reclama tanto al PP como al PSOE que admitan la propuesta y dejen de lado los intereses de sus partidos.