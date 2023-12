FADETA aprueba una convocatoria de ayudas Leader dotada con 500.000 euros para autónomos y pymes

Con esta convocatoria, que podrá ampliarse hasta 200.000 euros más, arranca la Programación de Desarrollo Rural 2023-2027

martes 05 de diciembre de 2023 , 17:48h

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial Tajo-Tajuña (FADETA) ha aprobado la primera convocatoria de ayudas Leader correspondiente a la nueva Programación de Desarrollo Rural 2023-2027. A través de ella, se pone a disposición de autónomos y pymes de la comarca un total de 500.000 euros, que podrán ampliarse hasta 200.000 euros más, “para impulsar el desarrollo del territorio, favorecer la instalación de emprendedores, generar empleo y riqueza y fijar población”.



Así lo explicaba el presidente de FADETA, Jesús Ortega, quien ha señalado que, al tratarse de una zona de extrema despoblación, los emprendedores y pymes pueden recibir hasta un 65% de ayuda del total de la inversión subvencionable, lo que significa hasta 20 puntos más de lo que recibían en la anterior programación donde el porcentaje máximo de la ayuda se establecía en el 45%. “Estamos hablando de un incremento muy importante que estamos seguros animará a más personas a emprender en el medio rural y, por tanto, tendrá consecuencias muy positivas en nuestros pueblos”, apuntaba Ortega, quien recordaba que “son ayudas a fondo perdido procedentes de la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.



Asimismo, ha remarcado que “FADETA apoya el emprendimiento rural como estrategia esencial para el asentamiento de la población en el territorio, por lo que hemos agilizado todo para poder poner en marcha esta primera convocatoria cuanto antes y así ayudar a los emprendedores a hacer realidad sus proyectos”.



En este sentido, señalaba que en esta nueva Programación se aplicará una discriminación positiva a los proyectos presentados por mujeres o por emprendedores de menos de 40 años, puntuándolos más tanto en la selección como en la baremación. “De esta forma, se quiere apoyar más a dos colectivos que lo tienen más difícil y que son vitales para la supervivencia del medio rural, como son las mujeres y los jóvenes, porque sin ellos no hay futuro para nuestros pueblos”, recalca Ortega, quien apunta que también se valorará la creación de empleo.



Asimismo, en esta nueva programación, también se aplicará una discriminación positiva hacia los pueblos más pequeños y con menos recursos económicos, concediendo mayor puntuación a los proyectos que se realicen en ellos, “porque creemos que es fundamental apoyar a quienes lo tienen más difícil y porque queremos impulsar la igualdad real de oportunidades en todos los pueblos de nuestra comarca y para eso hay que discriminar positivamente”.



Los autónomos y pymes que lo deseen podrán presentar ya sus solicitudes en la oficina de FADETA con el fin de poder levantar el acta de no inicio y que no pierdan ni un minuto para llevar a cabo su inversión y poner en marcha su negocio.



Inversiones subvencionables y requisitos



Los requisitos generales para acceder a la ayuda Leader son que la inversión sea viable técnica, económica y financieramente y que esté incluida dentro de las operaciones a cofinanciar; disponer de las autorizaciones necesarias y respetar la legislación vigente; estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Hacienda estatal y autonómica; no ser una empresa en crisis y mantener el destino de la inversión al menos 5 años posteriores al último pago de la subvención.



En cuanto a las inversiones subvencionables, se incluyen operaciones para transformación y comercialización en industrias agroalimentarias (en este caso la inversión debe ser inferior a 100.000 euros), inversiones en energías renovables destinadas al autoconsumo; actuaciones de turismo rural a excepción de Casas Rurales; desarrollo de actividades artísticas y artesanía; puesta en marcha y mantenimiento de actividades empresariales; adquisición de maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliarios nuevos; honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores; asesoramiento sobre sostenibilidad económica y medioambiental y estudios de viabilidad; elementos de transporte interno y vehículos industriales; costes generales como la ejecución y redacción del proyecto; la implantación de equipos informáticos y nuevas tecnologías; o la adaptación a las normativas.