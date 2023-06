Cuatro restaurantes españoles entre los cien mejores del mundo

jueves 08 de junio de 2023

La lista de los mejores 100 restaurantes elaborada por 'The World’s 50 Best Restaurants' ha situado en el puesto 64 al restaurante Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), en el en el 81 a Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), en el 82 a Enigma (Barcelona) y en el 96 a Ricard Camarena (Valencia).



La 21º edición de la lista de los mejores 100 restaurantes elaborada por "The World’s 50 Best Restaurants", que se dará a conocer completa el 20 de junio en Valencia, ha hecho pública hoy los restaurantes que han entrado en el segundo tramo de esta clasificación, de la posición 51 a la 100.



Así, el puesto 64 es para Aponiente, el triestrellado restaurante donde el cocinero Ángel León desarrolla técnicas para convertir en comestible y dulce las partes del pescado que iban a la basura, porque recuperar el entorno marino es uno de los objetivos de este chef del mar.



El siguiente entre los últimos 50 puestos, en concreto el 81, es el restaurante Azurmendi, otro de los tres estrellas Michelin de España comandado por el cocinero Eneko Atxa y que en la edición pasada de los "50 Best" estaba en la posición 55.



Un restaurante que, según destaca la organización de la lista, es un "miembro longevo" ya que apareció en ella por primera vez en 2014 y se ha alzado en dos ocasiones el puesto número uno en la lista de mejores restaurantes sostenibles gracias a su filosofía "verde".



"El menú degustación es un viaje por las creaciones lúdicas y de temporada de Atxa, que incluyen desde rosa y néctar de la huerta hasta atún a la plancha con menestra de verduras y reducción de manitas de cerdo", ha añadido la organización.



A Atxa la sigue otro gran conocido de los "50 Best", el cocinero catalán Albert Adriá, quién está al frente de Enigma (en la posición 82), un negocio de Barcelona que cerró durante la pandemia en 2020 y reabrió en 2022 "con un nuevo concepto de a la carta".



Por último, en este segundo tramo de la lista se encuentra por primera vez el chef Ricard Camarena (puesto 96) quien tras conocer la noticia ha asegurado haberla recibido con "mucha alegría": "Estar incluidos en esta clasificación, aunque sea en el segundo tramo, es una manera de seguir posicionando el restaurante a todos los niveles".



El cocinero, que entra por primera vez en este listado, ha asegurado que en la primera persona en la que ha pensado es en su pareja y socia, Maricarmen Bañuls, pero también en "las personas que todos los días luchan y, de alguna manera, sufren, porque les gustaría hacer mejor las cosas".