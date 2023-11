Gala del Deporte de la Vela en Guadalajara

El acto tuvo lugar el pasado sábado 25 de noviembre en el Club Náutico Castilla, en el embalse de Entrepeñas

martes 28 de noviembre de 2023 , 11:40h

El pasado sábado 25 de noviembre, tuvo lugar en la sede del Club Náutico Castilla, en el embalse de Entrepeñas (Guadalajara), la gala anual del deporte de la Vela en Castilla la Mancha 2023.



Fueron numerosos los deportistas de clubes náuticos y deportivos de vela de la provincia de Guadalajara quienes recibieron sus trofeos al haber conseguido finalizar sus respectivos campeonatos autonómicos de Vela en alguna de las tres primeras posiciones de la clasificación.



Destacar principalmente los títulos de campeona autonómica de Elena del Saz en la clase Crucero y Claudio Montalbán en Crucero Regata, así como el título de Adríán Álvarez en Windsurf sub 13, Jesús Postigo en Windsurf sub 15 y Antonio Candela en la Clase Finn. Además fueron muchos otros deportistas quienes recibieron sus galardones como segundos y terceros clasificados regionales en sus respectivas modalidades de Vela.



El acto estuvo organizado por la federación autonómica de Vela de CLM con el objetivo de destacar y premiar los éxitos de los deportistas regionales del deporte de la Vela durante este año 2023 en las diferentes modalidades de la vela castellano manchega.



Asistieron al evento, deportistas de las modalidades de Crucero, Optimist, Finn, Windsurf infantil, juvenil y junior, Kite-Surf Jump además de la nueva modalidad de Wing.Foil.



Por parte de los clubes náuticos de la región, hubo representación de deportistas y técnicos de muchos clubes deportivos de Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Guadalajara, como el club Vicario-Pantanícolas de Ciudad Real, CKSC de Alarcón (Cuenca) y los clubes alcarreños, Club Orillas de Alocén, Club Náutico Entrepeñas y Club Náutico Castilla.



Además, estuvieron presentes en el acto, la presidenta de la Federación de Vela de Castilla la Mancha, Concha Valledor, acompañada de los alcaldes de las localidades de Pareja, Sacedón y Alocén, Francisco Javier del Río, Francisco Pérez Torrecilla y Jesús Ayuso respectivamente.



Como anfitriones de esta gala deportiva, estuvieron además, el presidente Club Náutico Castilla, Javier Blánquez y el comodoro del mismo club, David Leeland.



Al inicio del acto, la presidenta de la Federación, hizo un balance deportivo del año 2023, destacando principalmente los distintos eventos de vela llevados a cabo en la región y haciendo hincapié en la importante labor de formación y fomento de este deporte náutico en la comunidad autónoma. Además, quiso llamar la atención sobre todo de la importancia de promocionar el deporte entre los niños y las niñas. Igualmente destacó la labor en pos del deporte femenino y de la celebración por primera vez de I Regata Solidaria de CLM a favor de la “Fundación Elena Tertre” que la propia federación quiso apoyar directamente.



Finalmente, Concha Valledor, quiso poner en valor la labor de aquellos deportistas, que a lo largo del año 2023 han competido a nivel nacional e internacional de Vela y han llevado el nombre de Castilla la Mancha fuera de la región.



Finalmente, se realizó la entrega de premios a los tres primeros deportistas de cada modalidad de vela en la que se ha llevado a cabo el campeonato regional de 2023.



CLASIFICACIONES CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE VELA DE CASTILLA LA MANCHA 2023



CTO. AUTONÓMICO CRUCERO – CRUCERO:



1º- PACHULO – Patrona: Elena del Saz

2º -TAGORE – Patrón: Mauricio García

3º -MARA – Patrón: Ralf Oldenburg



CTO. AUTONÓMICO CRUCERO – REGATA :



1º -FRUM – Patrón: Claudio Jesús Montalbán

2º- CONCE – Patróna: Concepción Valledor

3º -PANGOLÍN–Patrón: Luís Megías



CTO. AUTONÓMICO CLASE FINN :



1º -Antonio Candela

2º- Timothee París



CTO. AUTONÓMICO CLASE WING-FOIL :



1º- Rafael Goizueta

2º -Mikel Álvarez

3ª -Pilar Prieto Calvo



CTO. AUTONÓMICO CLASE BIG JUMP- MASCULINO:



1º -Francisco Villanueva Díaz

2º -David Martín Moya

3º -Carlos Morales Contreras



CTO. AUTONÓMICO CLASE BIG JUMP- FEMENINO:



1ª -Julia Beer





CTO. AUTONÓMICO OPTIMIST- FEMENINO:



1ª.- Hara Montalbán Ortega

2ª.- Alba Montalbán Ortega

3ª.- Greta Busquets Alicia Molina Arias

4ª.- Clara Lillo Garrido



CTO. AUTONÓMICO WINDSURF INFANTIL, JUVENIL Y JUNIOR:



CATEGORÍA SUB 13 :



1ª -Adrián Álvarez Díaz

2ª -Gadea Navarro Valbuena

3ª- Martina Benegas Martínez



CATEGORÍA SUB 15



1º -Jesús Postigo del Villar

2º -Antonio Caparrós Tertre

3ª -Lucía Plaza Calero



CATEGORÍA SUB 19-23



1º -Samuel Guest de Prado

2º -Ignacio del Villar Ventura

3º -Daniel Postigo del Villar