VOX CLM registra una iniciativa para la interconexión de los embalses de Beleña y Alcorlo

David Moreno: “La conexión de los dos embalses es necesaria para garantizar, en cantidad y calidad, el abastecimiento de agua a todos los castellanomanchegos”.

jueves 09 de mayo de 2024 , 12:34h

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una iniciativa para impulsar la necesaria conexión de los embalses de Beleña y Alcorlo (Guadalajara) en el marco de un Plan Nacional del Agua beneficioso para Castilla-La Mancha y el resto de España.



Así lo ha comunicado David Moreno, presidente del grupo VOX en Castilla-La Mancha, en una comparecencia ante los medios en la 40.ª Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha, EXPOVICAMAN, celebrada en la ciudad de Albacete.



Además, el presidente de VOX CLM ha vuelto a exigir al gobierno de García-Page que realice inversiones en obras hidráulicas en Castilla-La Mancha para almacenar toda el agua que sea posible para los meses de verano y ha insistido en que es urgente interconectar las cuencas para garantizar el abastecimiento de agua a todos los castellanomanchegos.



En este sentido, se reconoce que el problema de la sequía o las riadas “viene agravado por las medidas erróneas, ineficaces e insolidarias que los distintos gobiernos han venido aplicando en España”, ya que no existe una verdadera política nacional que conecte las cuencas y que garantice el abastecimiento de agua a los españoles y a todos los territorios sin diferencias.



Al contrario, según contiene la iniciativa, “las políticas de los gobiernos pasados han fomentado lo que se conoce como la guerra del agua, es decir, las disputas entre las distintas administraciones regionales por este esencial recurso”. De hecho, el proyecto de conexión de los embalses de Beleña y Alcorlo, cuyos primeros estudios técnicos datan de 2007, lleva años bloqueado por intereses partidistas y por conflictos políticos “No se puede permitir que haya proyectos olvidados en un cajón. Es necesario poner en marcha obras hidráulicas”



Respecto a las alegaciones y sugerencias a las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, David Moreno ha recordado que el grupo parlamentario VOX en las Cortes de CLM “ha presentado un documento exigiendo un Plan Nacional del Agua, la interconexión de las cuencas que garantice el agua para abastecimiento y para los regadíos, aportando soluciones reales a la situación hídrica de nuestra región a diferencia de PSOE y PP que continúan en la senda de mentir a los ciudadanos y confrontar regiones sin realizar las obras hidráulicas que Castilla-La Mancha y España en su conjunto necesitan”



Para finalizar, Moreno ha recordado que, pese a las promesas de García-Page, “en nueve años de gobierno no ha acometido los trabajos –políticos y técnicos– necesarios para la conexión de los embalses de Beleña y Alcorlo, ni tampoco los proyectos de modernización de regadíos a los que se compromete siempre en campaña y luego no cumple cuando gobierna”.