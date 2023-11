La amnistía y los pactos de investidura castigan al PSOE e impulsan al PP en intención de voto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de noviembre de 2023 , 07:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

PSOE y Sumar acaban de formar Gobierno al conseguir la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, pero, si se celebraran de nuevo elecciones mañana, serían PP y Vox los que obtendrían escaños para llegar a la Moncloa. Así lo refleja al menos el barómetro de noviembre de DYM para 20minutos, que recoge una importante subida del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo y una bajada notable del PSOE, que —unido a que Sumar también se deja votos por el camino— quedaría sin opciones matemáticas de gobernar.



El panorama que refleja la encuesta es muy diferente al que salió de las urnas el pasado 23 de julio. El PP, que entonces fue ganador de las elecciones con un 33,1% de los votos, sube casi cuatro puntos en apenas cuatro meses y reforzaría su victoria con un 36,9% de los sufragios. Por el contrario, el 31,7% que obtuvo el PSOE en julio se quedaría ahora en un 29%, mientras Vox y Sumar empatarían en la tercera plaza con un 11,1% de los votos cada uno: una bajada de 1,3 y 1,2 puntos, respectivamente, con respeto a las anteriores elecciones generales.



En términos de escaños, PP y Vox sumarían mayoría absoluta incluso en sus peores previsiones. Los populares alcanzarían una cota de entre 149 y 155 diputados frente a los 137 que consiguieron en julio, mientras Vox pasaría de los actuales 33 a entre 28 y 32. Entre ambos sumarían entre 177 y 187 diputados, lo cual supone superar la mitad más uno del Congreso (que se sitúa en 176 escaños) en todos los casos. Por el contrario, el PSOE pasaría de 121 sillones a entre 108 y 112, y Sumar bajaría de 31 parlamentarios a una horquilla de entre 26 y 30.



Que el batacazo de la izquierda es muy mayoritariamente atribuible a la ley de amnistía pactada con Junts lo demuestra la comparación de los resultados de este barómetro con los de la encuesta del mes pasado. Con respecto a octubre, el PP gana dos puntos en proyección de voto, pero es que el PSOE se deja nada menos que 3,6. Vox baja 1,3 puntos por la concentración del voto de la derecha en la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, mientras Sumar se recupera ligeramente y sube ocho décimas de punto.



Buena parte del ascenso del PP se debe a que está consiguiendo rentabilizar el descontento de una parte del votante socialista con la ley de amnistía. Nada menos que el 10,5% de quienes eligieron la papeleta del PSOE el pasado mes de julio dice ahora que votaría a Feijóo, y tan solo el 67,4% de los ciudadanos que apostaron por Sánchez asegura que repetiría. Ese porcentaje de fidelidad es sensiblemente bajo (son 14 puntos menos que hace un mes), y, de hecho, se trata del más escaso entre los grandes partidos: en comparación, el 92% de los votantes del PP sostienen que volverían a votar a Feijóo.



Pero la fuga hacia los populares no es la única preocupante para el PSOE. El 7,8% de sus votantes no saben qué harían si mañana hubiera elecciones o prefieren no contestar, una cifra de indecisión solo comparable a la de Sumar, pero muy lejos de la del PP (2,1%) o Vox (0,2%). Y el 3,1% de los electores socialistas del pasado mes de julio dicen ahora que tienen decidido que votarían en blanco, mientras entre los votantes de los partidos de la derecha esas cifras son despreciables.



El golpe que acusan el PSOE y, en menor medida, Sumar a causa del acuerdo de la amnistía se deja notar también en la valoración de la actuación del Gobierno. El Ejecutivo pierde medio punto en un mes y recibe una nota media de 3,6 por parte de los encuestados, su valoración más baja desde julio de 2021. Un 54,5% de la muestra, de hecho, suspende al Ejecutivo, por tan solo un 41,4% que le da un aprobado, una diferencia que es la más amplia en el último año y medio.



FICHA TÉCNICA

Muestra y metodología: 1.004 entrevistas online aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación. Error: el margen de error total es de un +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable. Target: Población con 18 años o más. Trabajo de campo: realizado los días 17 y 18 de noviembre.