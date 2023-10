"The Wall Street Journal" alerta de los riesgos si Sánchez pacta un nuevo Gobierno con los separatistas : España "podría convertirse en el mayor perdedor"

The Wall Street Journal ha alertado de los riesgos que podría suponer para España y para otros países que Pedro Sánchez formara un nuevo Gobierno apoyado en los partidos independentistas.



El rotativo señala que «el país podría convertirse en el mayor perdedor si el presidente Pedro Sánchez complace a los separatistas».



En un artículo de opinión titulado 'España tropieza hacia la inestabilidad', se hace eco de que el país dos meses y medio después de las elecciones generales del 23 de julio todavía no tiene presidente y que «esta triste situación está empezando a parecer mejor que la alternativa», y alude a las pretensiones de Sánchez de tratar de mantenerse en el poder «a pesar de sus malos resultados» con una táctica que, afirma el diario, «crea nuevos riesgos para el país y para Europa».



En este sentido, recuerda que en los comicios fue el PP quien tuvo la victoria pero no logró un resultado suficiente para formar gobierno, dado que además Vox se quedó con 33 escaños, y el PSOE quedó en segunda posición y sus socios de coalición, Sumar, a quien califica de «extrema izquierda», perdieron terreno. Un escenario que deja a los partidos separatistas con el poder de determinar si reedita su Gobierno el dirigente socialista.



«Parece que están exigiendo un precio elevado», explica, apuntando que Sánchez está considerando las demandas de Junts de que se conceda la amnistía a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que los separatistas podrían exigir también un referéndum. «Un acuerdo así provocaría confusión en España y Europa», añade 'The Wall Street Journal', que expresa también que una de las razones por las que el secretario general del PSOE no ganó las elecciones es que «los votantes lo percibieron como demasiado comprensivo con los separatistas» catalanes y vascos.



«Si un primer ministro español llega a un acuerdo con los separatistas, ¿por qué un Gobierno belga no debería hacer lo mismo con su movimiento independentista flamenco? Los acontecimientos en España podrían tener efectos negativos en otros lugares», expone. Se hace eco también de las encuestas que en los últimos días apuntan que más votantes preferirían repetición electoral. «Mucho está en juego sobre si España saldrá de esta situación política y cómo lo hará», concluye.