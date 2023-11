Bruselas pide a Sánchez «información más detallada» de la amnistía porque genera «serias preocupaciones»

La Comisión Europea reclama por carta al Gobierno en funciones información sobre el "alcance" de la futura ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts para investir a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo.

jueves 09 de noviembre de 2023 , 07:15h

La ley de amnistía que están negociando PSOE y Junts llega hasta Bruselas. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pide al Gobierno información sobre el "alcance" de la ley de amnistía que quiere aprobar el Partido Socialista con Junts para conseguir los apoyos necesarios para la investidura.



El comisario europeo ha hecho la petición a través de una carta dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, este mismo miércoles. Exige "información más detallada" acerca del "alcance personal, material y temporal" de la ley de amnistía.



Reynders ha argumentado que hay "serias preocupaciones" en relación con los debates sobre la posible adopción de la ley de amnistía. "Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, esto se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y un gran número de ciudadanos se han puesto en contacto con la Comisión con respecto a este tema".



«Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista», demanda el comisario europeo.



«La Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho», advierte.



Malversación



Se trata de la primera reacción de Bruselas sobre la Ley de Amnistía que prepara Sánchez. Hace unos días, Reynders ya advirtió que «hay algunos límites», en referencia al impacto que puede tener la norma en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos. «En Europa estamos muy involucrados en la lucha contra la corrupción», avisó.



Cabe recordar que, en enero, la Comisión Europea propuso un endurecimiento del delito de malversación, dentro del paquete de medidas de lucha contra la corrupción. Bruselas prepara actualmente una serie de medidas legislativas que implicarán que las condenas por malversación tengan una pena máxima de, al menos, cinco años, exista lucro o no. En diciembre pasado, el presidente socialista rebajó este delito, que ahora pretende borrar por completo en el caso de los dirigentes separatistas, para satisfacer a sus socios.