CSIF reclama al Sescam información detallada sobre las medidas de seguridad que hay implantadas en cada centro de salud

La Central Sindical propone el uso de alarmas individuales, una medida que debe ir asociada a la dotación de personal de vigilancia en todos los centros y durante todo el horario de apertura, además del establecimiento de doble equipo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de abril de 2024 , 13:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado por escrito al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que informe sobre los centros de salud que cuentan con personal de vigilancia y el horario del mismo, así como el resto de medidas de seguridad específicas aplicadas en cada uno de ellos.



Para CSIF, la dotación de personal de vigilancia en todos los centros de salud es fundamental. Su presencia, por sí sola, aunque no evita la totalidad de las agresiones, sí que supone una medida disuasoria importante. A ello hay que sumar otras medidas como el botón antipánico, cámaras de seguridad, adaptación del mobiliario, protocolos de seguridad o acompañamiento en visitas domiciliarias, entre otras.



Toda la red de Atención Primaria, incluyendo centros de salud, consultorios y Puntos de Atención Continuada (PAC), que garantizan una atención permanente a los pacientes las 24 horas de todos los días del año, soporta el mayor número de agresiones: en 2023 se registraron 442 episodios violentos, el 68,4% del total de incidentes.



Por colectivos, los facultativos fueron objeto del mayor número de episodios violentos (329), seguidos del personal de enfermería (106), auxiliares administrativos (86) y auxiliares de enfermería (37).



La responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el Sescam de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, subraya que “es vital dotar de personal de vigilancia a todos los centros de salud y durante todo el horario de apertura, los profesionales no pueden estar desprotegidos. Hemos tenido casos de que las agresiones se han producido justo cuando este personal ya no estaba en el centro”.



Asimismo, CSIF también propone el uso de alarmas individuales, un proyecto piloto que se está llevando a cabo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que consiste en un dispositivo de pequeño tamaño que emite una señal acústica gran potencia (125 decibelios) y una señal óptica mediante luz LED de alta intensidad, lo que permite advertir rápidamente a personal de seguridad y compañeros si se está produciendo una agresión.



De la misma manera, CSIF también ha reclamado que informe sobre los PAC que cuentan con doble equipo (dos médicos/as y dos enfermeros/as), para evitar que haya un solo equipo. Es fundamental que haya un doble equipo, como mínimo, en cada centro.