El colegio de abogados de Guadalajara exige al Ministerio de Justicia mejoras en el Turno de Oficio

Los letrados solicitan que se modifiquen los criterios definidos para los colegios del Territorio Común

jueves 02 de noviembre de 2023 , 12:39h

El Colegio de Abogados de Guadalajara, una vez más, quiere levantar la voz para exigir al Ministerio de Justicia que acabe con las desigualdades y las ínfimas cuantías que se abonan en concepto de retribución del Turno de Oficio, al mismo tiempo que, reclama mejoras sustanciales en la prestación que realizan los letrados que prestan asistencia.



Esta reclamación del ICA de Guadalajara se produce en un momento en el que el Ministerio de Justicia ha publicado una orden ministerial por el que ha dado a conocer que la actualización de los honorarios que perciben los letrados que están suscritos al Turno de Oficio contemplará tan sólo una subida del 5%, cuantía que se considera más que insuficiente cuando el IPC de los últimos tiempos supera el 17%.



Pero además, el ICA de Guadalajara, sumándose a la iniciativa tomada por el Consejo de la Abogacía Española, quiere reiterar la necesidad de acomodar a la situación actual otras medidas que afectan al sistema de Asistencia Gratuita.



Por ello, se pide al Ministerio de Justicia que todas las actuaciones realizadas por los profesionales de la Abogacía que, por designación judicial y por imperativo legal, son designados por sus colegios para la defensa de asuntos, incluso cuando el defendido no es titular del beneficio de justicia gratuita. Lo mismo debe aplicarse cuando es para la defensa penal de personas jurídicas. Y ello debe hacerse, además, aplicándose sobre las actuaciones realizadas en los últimos años.



Asimismo, desde el ICA de Guadalajara se entiende que deben abonarse todas las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía, aunque no estén expresamente incluidas en los actuales baremos como son las ejecuciones, ejecuciones hipotecarias, recursos o incidentes, entre otros ejemplos.



Igualmente, se considera que es una imperiosa necesidad aumentar el número de letrados para las guardias de asistencia a las víctimas de violencia de género, sobre todo, para atender zonas afectadas por la despoblación, como es el caso de la provincia de Guadalajara, y que, en estos desplazamientos, se acabe con una situación de desigualdad incomprensible porque el abogado que atiende a la víctima cobra por este trayecto pero, en cambio, quien atiende al acusado, no lo hace.



Para finalizar, los colegios de abogados del denominado Territorio Común, entre los que se encuentra el de Guadalajara, reclama al Ministerio de Justicia que asuma el pago de los gastos de infraestructura a los Colegios de la Abogacía de todos los expedientes tramitados, con independencia de que concluyan por archivo o por resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. La compensación económica por este servicio está congelada desde el año 2003, con lo que son los colegios, gracias a sus presupuestos que se basan en las cuotas colegiales de sus miembros, quienes están asumiendo estos gastos.



El Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, una vez más, ha reiterado el “profundo hartazgo” que están soportando los letrados del Turno de Oficio, considerando que “siguen siendo maltratados por parte del Ministerio de Justicia”, al que exige que cambie las disposiciones que ha tomado y que se siente a escuchar las demandas que solicitan los abogados que se proponen “con el único fin de mejorar el Sistema de Justicia Gratuita que garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.