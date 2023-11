¿Quieres votar la mejor croqueta de Azuqueca?

miércoles 01 de noviembre de 2023

De huevo frito y picadillo de chorizo, de costillas a la barbacoa, de chipirones o de queso de cabra…la séptima edición de la Feria de la Croqueta de Azuqueca de Henares será, a partir del próximo viernes, toda una explosión de sabores. Los dos primeros fines de semana del mes de noviembre, viernes incluidos, diez establecimientos de la localidad ofrecerán sus creaciones culinarias para dar forma a esta ruta gastronómica que, además del sabor, ofrecerá también recompensas económicas.



La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca (ACEPA), organizadora de la ruta, ha establecido tres premios de 150, 100 y 50 euros. Para optar a ellos, cada persona podrá solicitar una cartilla en cualquiera de los establecimientos participantes. Posteriormente esta será sellada cada vez que se realice la consumición con la consiguiente tapa de croqueta (el precio será el normal de las bebidas +0,50 de cada croqueta). Los premios se sortearán entre todas las personas que visiten y sellen su cartilla en, al menos, cinco de los diez establecimientos. Además, los participantes deberán votar la mejor

croqueta de esta edición.



ACEPA pone en marcha esta campaña con la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca. La intención, afirma el presidente de la asociación azudense, es fomentar la hostelería de la localidad. “Es una forma de poner en valor el buen hacer de nuestros bares y cafeterías”, afirma Leopoldo de la Sen, presidente de



Acepa, “queremos que, en estos días, vecinos y visitantes salgan a la calle, paseen y disfruten de la oferta gastronómica de Azuqueca con algo tan sencillo y, a la vez, tan popular, como son las croquetas”



No hay hogar en España donde no se hagan croquetas, es verdad; pero, tal vez, no las hayas probado tan originales como las de esta ruta. Ya sabes, los próximos días 3,4, 5 y 10,11,12, los bares de Azuqueca ofrecerán las mejores croquetas. ¿Te las vas a perder?