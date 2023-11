APAG : La nueva Política Agraria Común, que ya se ha aplicado en campaña, ha demostrado ser "mucho PEOR de lo que pensábamos"

miércoles 01 de noviembre de 2023 , 11:39h

La lonja de APAG se ha llenado de agricultores y ganaderos esta mañana que han respondido a la convocatoria de las citas informativas sobre la PAC, de cara a poder organizar las siembras y no perder ayudas.



El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha asistido a esta asamblea informativa respondiendo a la invitación de Juan José Laso, presidente de APAG y vicepresidente regional. Fresneda ha dicho que "podría venir más dinero de la PAC si las medidas como los ecoregímenes se pudieran aplicar "y ha pedido a la Consejería de Agricultura que aproveche las revisiones intermedias de la PAC para poder modificarlos, “porque los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no estamos dispuestos a renunciar a lo que teníamos y se ha demostrado que nos han engañado”.



El presidente de APAG ha explicado que con la nueva PAC, "la realidad ha superado la ficción" y después de una campaña de siembra "hemos visto que es bastante peor de lo que esperábamos. Una PAC complicada de hacer, cara y tremendamente perjudicial para los agricultores y ganaderos".



Laso ha criticado la actitud “negativa e inexistente” de la Consejería de Agricultura, durante toda la campaña de la PAC 2023 (fallos informáticos, monitorización...) “algo que no nos esperábamos; y ahora llega Octubre – ha dicho- y no hemos cobrado ni el anticipo del 70% que se prometió, ni las ayudas por sequía; Todo esto en un momento realmente difícil, en que no ha habido cosecha y el sector está realmente cabreado".



Por último ha manifestado la preocupación por la situación de la ganadería de vacuno extensivo en la provincia, que está padeciendo gravemente las consecuencias de la EHE (Enfermedad Hemorrágica Epizoótica); “estamos pidiendo, suplicando y exigiendo ayudas directas para nuestros ganaderos, porque si no muchas explotaciones van a desaparecer, pero nuestro ministro de agricultura, Luis Planas y nuestro consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, se están poniendo de perfil y no están haciendo absolutamente nada”.



La responsable del Departamento Técnico Agrario, Ana Llorente, ha realizado una presentación detallada explicando las claves de la próxima PAC 2024.



En principio no va a hacer flexibilidades, si bien desde ASAJA CLM y APAG las hemos pedido, insistiendo en el BCAM 6, para reducir la prohibición de tratar los barbechos, al menos un mes y el ecorégimen del pastoreo, ya que si no se flexibiliza nuestros ganaderos tendrían que tener un 50'% más de ganado para cobrar lo mismo, "algo que es inviable- ha dicho el secretario general de APAG, Antonio Torres- y no podemos perder ni un euro del dinero que viene de Europa".



Después de ayer en Jadraque y hoy en Guadalajara este próximo jueves tendrá lugar la reunión en Molina de Aragón y el viernes en Sigüenza para acercar la información a los profesionales en cada comarca.