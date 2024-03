ACEPA se une a la celebración del Día del Padre

lunes 18 de marzo de 2024 , 20:26h

Para el mejor papá. La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Autónomos de Azuqueca (ACEPA) no quiere faltar a su cita con las festividades más tradicionales del calendario. Así, este martes 19 de marzo, San José, se suma a la celebración del Día del Padre con su campaña “Papá, The Best”. Con ella la Asociación quiere facilitar las compras para agasajar a los padres azudenses, al mismo tiempo que pretende premiar la fidelidad de los vecinos hacia el comercio local.



Cada adquisición en los establecimientos adheridos a la campaña (una treintena) obtendrá un cupón para participar en un gran sorteo, que se celebrará el próximo sábado día 23. Será, como siempre, en la Plaza del General Vives. Para ello, simplemente, habrá que rellenar el cupón y depositarlo en la urna del stand de ACEPA, de 12 a 13 horas.



Al final, con todas las papeletas recibidas se realizará un sorteo de regalos donados por Acepa. Habrá gafas, libros, portafotos, experiencias, un jamón…y un montón de cosas más.



Se trata de un sorteo “a ciegas”. El premiado deberá elegir uno de los paquetes expuestos en la plaza y entonces ¡¡sorpresa!! descubrirá lo que le ha tocado a papá. El acto contará con animación, talleres donde elaborar el mejor regalo para “papá” y habrá, además, un photocall para que todo aquel que lo desee pueda inmortalizar el momento.



Esta campaña es una más de las líneas de trabajo de Acepa. Según su presidente, Leopoldo de la Sen, “no descansamos a la hora de promocionar el comercio local” En esta ocasión, los comerciantes, autónomos y profesionales azudenses cuentan con la colaboración de la Diputación. La campaña “Papá The Best” se puso en marcha el pasado lunes día 11 y estará abierta hasta el mismo sábado 23, justo antes de que se celebre el sorteo en la Plaza General Vives.