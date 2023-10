La temperatura mínima será este sábado en Atienza de 5°C y la máxima podría alcanzar los 12°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección suroeste

Ausencia de lluvias y mínimas de 6ºC este sábado en Guadalajara

Este sábado ha amanecido en Guadalajara a las 8:28 y anochecerá a las 19:27, las temperaturas estarán entre 6°C y 16°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección suroeste

sábado 21 de octubre de 2023 , 09:33h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos nubosos. Brumas y algún banco de niebla matinal.



No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental.



Las temperaturas mínimas irán en descenso, ligero en el tercio occidental; las temperaturas máximas permanecerán sin cambios. Los vientos soplarán de componente oeste flojos, con intervalos de moderado en el tercio oriental, que tenderán al final de la tarde a variables.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16ºC en Albacete, entre 8 y 17ºC en Ciudad Real, entre 5 y 14ºC en Cuenca, entre 6 y 16ºC en Guadalajara y entre 9 y 19ºC en Toledo.



La borrasca Bernard llega este domingo con mucha lluvia y vientos fuertes.-



Esas borrascas irán acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento, y las temperaturas experimentarán altibajos al paso de los frentes asociados, pero se mantendrán en valores propios de la época o incluso algo más frescas en zonas del interior peninsular.



Sábado



Este sábado comenzará con algunas lluvias en Galicia y Cataluña, sin descartarlas en puntos de la mitad oeste de la península, pero con tendencia a remitir.



En el resto de la península y Baleares no lloverá, aunque amanecerá con un ambiente fresco. No en vano, habrá heladas débiles en zonas de montaña y en algunas ciudades del interior de la península se rondarán los cinco grados durante la madrugada.



En las horas centrales del día no se llegará a 20 grados, salvo en áreas costeras y del tercio sur peninsular. "El ambiente otoñal estará garantizado el sábado", apostilló Del Campo.



Domingo



Este tiempo otoñal continuará el domingo, con heladas de nuevo sobre todo en puntos elevados del interior oriental peninsular, aunque habrá tres o cuatro grados más durante las horas centrales del día en comparación con el sábado.



"Lo más destacado del domingo será, sin duda, el acercamiento de una nueva borrasca por el golfo de Cádiz", destacó Del Campo.



Esa borrasca fue bautizada como Bernard durante la tarde de este viernes por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA). "Llegará el domingo, dejará vientos intensos y lluvias abundantes ese día y el lunes", apuntó la Aemet, antes de precisar que entrará por el golfo de Cádiz y atravesará la península de sur a norte.



En principio, esa borrasca llevará lluvias a amplias zonas del sur, centro y oeste peninsular, que serán localmente fuertes, persistentes y con tormenta en el oeste de Extremadura y de Andalucía, así como en el entorno del Sistema Central.



Estas precipitaciones podrían desplazarse de forma más débil a otros puntos, pero no llegarían al Mediterráneo peninsular ni a Baleares. Además, soplarán rachas fuertes de viento en Andalucía occidental, la zona centro peninsular y los Pirineos.



Canarias tendrá un fin de semana con cielos nubosos y aparecerán lluvias y chubascos en las islas de mayor relieve, mientras que las temperaturas bajarán ligeramente.



Próxima semana



Por otra parte, Bernard barrerá la península de sur a norte durante el lunes, cuando lloverá de forma generalizada, salvo en el Mediterráneo peninsular y Baleares.



Estas lluvias serán más abundantes en la mitad occidental peninsular y el entorno de los Pirineos, y podrían ser fuertes o persistentes en zonas montañosas.



El viento también podría soplar con fuerza y podría nevar en las montañas por encima de unos 1.800 a 2.000 metros, con unas temperaturas que bajarán por el oeste y subirán por el este, de manera que en la costa mediterránea y Baleares podrían superarse los 25 grados, mientras que en Castilla y León apenas se llegará a 15 grados.



Durante el martes también se esperan lluvias en amplias zonas del territorio, aunque en general menos abundantes que el lunes, con unas temperaturas que tenderán a subir.



"Este ambiente variable, con precipitaciones sobre todo en la zona occidental peninsular, también en la zona centro y en Pirineos, y menos probable en la vertiente mediterránea continuará durante los días siguientes, aunque, eso sí, con unas temperaturas más altas. En general, serán propias de la época del año o un poquito más bajas en puntos del interior", resumió Del Campo.



Canarias comenzará la próxima semana con intervalos nubosos, posibilidad de lluvias en el norte de las islas más montañosas y temperaturas en ligero descenso.