El Ayuntamiento de Guadalajara habilita 18 plazas de aparcamiento para los residentes afectados por la zona de bajas emisiones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 05 de octubre de 2023 , 18:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Guadalajara ha habilitado 18 plazas de aparcamiento a la altura del Torreón, por detrás del Palacio del Infantado, para que los residentes de la calle Alvar Fáñez de Minaya puedan aparcar mientras duran las obras con motivo de la zona de bajas emisiones.



Según ha explicado a la altura del torreón de Alvar Fáñez el concejal de seguridad, Chema Antón, las plazas ya están habilitadas y se facilitará una autorización también a aquellos propietarios de garajes que, por motivo de estas obras, no puedan utilizarlo. La medida entrará en vigor a partir del próximo lunes, siendo aparcamientos libres sin pago.



De momento se han habilitado estas plazas, pero no se descarta que esta medida se vaya aplicando en otros lugares para ir dando respuesta en función de cómo vayan marchando los trabajos, pudiendo dejar aparcar, si fuera necesario, en el propio aparcamiento del Mercado de Abastos.



Para aquellas personas que aún no sepan lo que deben hacer para contar con esa tarjeta de residentes en esta nueva zona el concejal explica que podrán solicitarla, bien a través del registro o a través de la página web del Ayuntamiento, donde accederán a un impreso de solicitud en el que figuran los requisitos que tienen que cumplir.



En la mayoría de los casos, las plazas anuladas por las obras eran de residentes, de forma que ahora tendrán esta misma opción en un espacio provisional para ello, habiéndose duplicado prácticamente el número de plazas con respecto a las que han quedado anuladas por los trabajos.