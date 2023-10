Meta planea cobrar 13 euros por su versión de pago de Facebook e Instagram en Europa

jueves 05 de octubre de 2023 , 19:01h

Meta planea implementar un nuevo sistema de suscripción con el que los usuarios de Instagram y Facebook tendrán que pagar hasta 13 euros por acceder a sus servicios sin anuncios y contenido publicitario personalizado desde sus teléfonos móviles.



La compañía busca alinearse con los requerimientos impuestos por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor a finales del pasado agosto y que prohíbe a las plataformas presentar anuncios basados en el uso de datos personales, especialmente a los menores.



Con la introducción de esta regulación, Meta deberá solicitar el consentimiento de los usuarios para mostrar anuncios personalizados, hasta ahora su principal fuente de ingresos, que podría verse amenazada por las imposiciones de la Unión Europea.



Fuentes relacionadas con la compañía adelantaron hace un mes que estaba preparando una opción de pago para mantener parte de estos ingresos, al ofrecer Facebook e Instagram en una versión de pago sin anuncios, según recogió 'The New York Times'.



De ese modo, la tecnológica podría cumplir con la regulación de la UE.



No obstante, estas personas cercanas a la empresa confirmaron que Meta pretende seguir ofreciendo versiones gratuitas de Facebook e Instagram con anuncios en los países miembros, como ha hecho hasta ahora.



Un portavoz de Meta ha confirmado ahora que si bien la compañía cree en "servicios gratuitos respaldados por anuncios personalizados", está barajando opciones para garantizar que se cumplan los requisitos que exige la regulación europea, tal y como recoge Wall Street Journal.



Este periódico ha concretado cuáles serán los precios de la opción de pago comentada en septiembre y ha señalado que la compañía cobraría alrededor de 10,50 dólares (unos 10 euros) mensuales por utilizar una cuenta de Facebook o Instagram en su versión de Escritorio, y unos seis euros por cada cuenta adicional vinculada, según personas relacionadas con Meta.



En cuanto a los dispositivos móviles, el precio de la suscripción sin anuncios rondaría los 13 euros al mes, puesto que el desarrollador tendría en cuenta las comisiones que cobran las tiendas de aplicaciones (15 por ciento en el caso de Apple).