La temperatura mínima será este jueves de 11°C y la máxima podría alcanzar los 27°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 17 km/h y dirección suroeste

TEMPERATURAS VERANIEGAS : Ambiente soleado con 15ºC de mínima y 29ºC de máxima este último jueves de septiembre en Guadalajara

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 15°C y la máxima de 29ºC. El viento será flojo de unos 13 km/h y dirección suroeste. Hoy amanecerá a las 8:04 y anochecerá a las 20:04 horas

jueves 28 de septiembre de 2023 , 07:19h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, en el sureste de Albacete, intervalos de nubes bajas, con brumas y algún banco de niebla matinal, tendiendo a poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. En el resto de la Comunidad, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas.



Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios y las máximas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el sureste. El viento soplará flojo de dirección variable.



Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 32ºC en Albacete, entre 13 y 32ºC en Ciudad Real, entre 12 y 31ºC en Cuenca, entre 15 y 29ºC en Guadalajara y entre 17 y 32ºC en Toledo.



Veranillo de San Miguel: el calor por encima de lo normal va para largo.-



Calor casi de «verano» en España durante estos día. Llega lo que en la cultura popular se conoce como veranillo de San Miguel, un periodo en el que se suelen dar temperaturas por encima de lo normal para la época, más propias del periodo estival y que suele tener lugar a finales de septiembre.



Este año no sólo vamos a tener Veranillo de San Miguel, vamos a tener un episodio bastante prolongado de temperaturas altas por encima de lo habitual para finales de septiembre-principios de octubre. Esperamos que estos valor se prolonguen durante el fin de semana e incluso hasta principios de la siguiente semana.



Cómo evolucionará el Veranillo de San Miguel



Con el otoño 2023 ya arrancado y con una previsión de un otoño más cálido en España, la recta final de septiembre vendrá marcada por las altas temperaturas.



Aunque el Veranillo de San Miguel, también conocido en España como Veranillo del Membrillo, no es un fenómeno meteorológico garantizado y hay años en los que no se produce, este año no faltará a su cita. El fin de semana en zonas del suroeste peninsular podrían superar los 36ºC.



¿Dónde hará más calor? El fin de semana hasta 36ºC en estas zonas



El jueves, el viernes y el sábado las máximas seguirán subiendo. Coincidiendo con el día de San Miguel, el 29 de septiembre, que este año cae en viernes, podríamos tener en prácticamente todo el interior peninsular, máximas entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para la fecha.



Las máximas el viernes podrían alcanzar los 36ºC en regiones del suroeste peninsular, como Sevilla y Córdoba. En zonas favorables del valle del Guadalquivir, podrían ser incluso superiores. Superarán sin mucha dificultad los 30ºC en el resto de Andalucía, y también los alcanzarán en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad de Madrid y el interior nordeste peninsular: hasta 33ºC se esperan en Lleida.



También en la meseta norte podrían alcanzar los 30ºC y quedarían cerca de ellos en el interior de las comunidades cantábricas, al igual que en ambos archipiélagos. En zonas costeras del norte estarán rondando los 25ºC y en las costas mediterráneas entre los 27 y los 29ºC.



Tanto el sábado como el domingo, aún podría hacer más calor. Los 30ºC podrían alcanzarse en todo el interior peninsular y los 35ºC en muchas ciudades del suroeste. El sábado ni tan siquiera en el norte se librarán del calor. El viento del sur podría dejar máximas de hasta 30ºC en Oviedo o 27ºC en San Sebastián.



A partir del viernes además, el calor se intensificará también en Canarias. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre aumenta a tantos días vista, sin embargo, parece que hasta el domingo, las temperaturas máximas tendrán un aumento progresivo.