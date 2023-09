Las temperaturas este sábado en Atienza estarán entre 12°C y 29°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Guadalajara despide este sábado el mes de septiembre con cielos soleados y el mercurio en los 31ºC

Hoy ha amanecido a las 8:06 y anochecerá a las 20:00 horas. La temperatura mínima será este sábado en Guadalajara de 14°C y la máxima de 32ºC. El cielo estará despejado, el viento será flojo con una velocidad de 7 km/h y de dirección nordeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 30 de septiembre de 2023 , 09:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo despejado con algún intervalo de nubes altas.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la Mancha, Valle del Tajo, Montes del norte y Anchuras y norte de Guadalajara y con pocos cambios, predominando los ascensos, en el resto. Las máximas, que serán inusualmente altas para la época del año, seguirán sin cambios o en ligero ascenso.



Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 32 grados en Albacete, entre 17 y 34 en Ciudad Real, entre 14 y 33 grados en Cuenca, entre 14 y 31 en Guadalajara y entre 16 y 33 grados en Toledo.



El 'veranillo de San Miguel' se prolonga a los primeros días de octubre con 38º en algunas zonas.-



Se prevé un fin de semana muy caluroso con temperaturas entre cinco y diez grados por encima de lo habitual para esta época del año.



El 'veranillo de San Miguel', que este año ha venido rondando los 30 grados de temperatura en gran parte del país, dará paso a un arranque del mes de octubre "inusual", pues al menos hasta el 3 de octubre podrían batirse récords de temperaturas máximas.



Según indicó este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, durante esta prolongación del veranillo, desde este viernes día 29 hasta el lunes día 2 de octubre, "se superarán los 32 a 34 grados en buena parte del interior peninsular y también en la costa cantábrica; los 34 a 36 grados en la depresión del Ebro e incluso 36 a 38 grados en el valle del Guadalquivir".



"Se alcanzarán temperaturas excepcionalmente altas para la época", prosiguió, pues, "al menos hasta el martes día 3 las temperaturas máximas estarán en casi toda España entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época y durante el fin de semana y el lunes entre 10 y 15 grados por encima de lo normal, sobre todo en la mitad norte será valores propios del mes de agosto".



Riesgo de incendios

"Aunque no se trata de una situación adversa, como lo son las olas de calor que tienen lugar en verano" este episodio cálido "incrementará el riesgo de incendios en buena parte de España, que será muy alto o extremo en el Cantábrico", remarcó. Por ello, la Aemet pidió "mucha precaución" en esas zonas, "dada que la situación viene acompañada de una ausencia casi total de lluvias", lo que "no ayudará" a combatir "la sequía meteorológica", que vive España "desde hace muchos meses".



Así, en la predicción se destaca que este viernes se superarán 30 grados en amplias zonas del interior debido a "un repunte térmico", donde se llegará a los 34 grados y a más e 36 en el suroeste peninsular.



Además, "un área de bajas presiones situada al oeste de Canarias y de la península favorecerá desde su posición la llegada de aire cálido procedente de latitudes bajas y esto inducirá una nueva subida de las temperaturas" de cara al fin de semana.



El ascenso se notará en el Cantábrico, donde podrán rozar los 32 grados, también en el interior, Castilla y León y cuenca del Ebro; en la mitad sur se superarán los 34 de manera generalizada "e incluso los 37 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana". En la madrugada del sábado las mínimas no bajarán de los 20 grados en esos valles y a orillas del Mediterráneo.



El día 1 de octubre "podrían batirse récords de temperatura" en ciudades como Sevilla y Badajoz, donde se esperan 38 grados; en Cáceres, Murcia, Orense, Zaragoza y Lleida hasta 35; en Almería y Valencia los 33 y en Pamplona y Bilbao 32. El ascenso térmico también afectará a Canarias, que tendrá valores de 34 grados.