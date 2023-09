Carlos Sáinz gana el GP de Singapur de Fórmula 1

domingo 17 de septiembre de 2023 , 20:28h

El español Carlos Sainz (Ferrari) logró este domingo en el Gran Premio de Singapur su segunda victoria en la Fórmula Uno al imponerse desde el primer lugar de la parrilla y liderando todas las vueltas de una carrera en la que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) acabó 15º y los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes) completaron el podio.



La Casa Real ha felicitado al piloto madrileño por este gran triunfo.



Sainz firmó en el Gran Premio de Singapur la segunda victoria de su carrera deportiva tras la lograda la pasada temporada en Gran Bretaña, porque, dijo, lo hicieron “todo perfecto” para controlar a sus rivales.



“Increíble fin de semana. Gracias a todo el mundo en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada. Hicimos todo perfecto en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia va estar orgullosa”, señaló al acabar la carrera.



“Se trataba de limitar nuestras limitaciones con los neumáticos y la degradación, ir gestionando los tiempos por vuelta. Paramos antes de lo pensado por el coche de seguridad y tuve que bajar aún más el ritmo para controlar a George Russell. Al final, le he dado DRS a Lando Norris para ayudarle -acabó segundo- y hemos logrado la victoria”, explicó.



“He sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para hacer lo que podía hacer. Obviamente estás bajo presión, pero he tenido el control en todo el momento y he podido conseguir esta victoria y estoy contentísimo”, añadió.



Fin al dominio de Verstappen



Justo en la siguiente carrera en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con el récord de más triunfos consecutivos de la historia de la Fórmula Uno -diez- llegó un Gran Premio de Singapur que el español Carlos Sainz (Ferrari) ganó con maestría, gestionando neumáticos y defendiéndose cuando fue oportuno, para romper la hegemonía de Red Bull y firmar la segunda victoria de su trayectoria deportiva en la F1.



Nadie, más allá de Red Bull, había logrado ganar este año, en las catorce carreras anteriores, hasta que este domingo Carlos Sainz culminó su gran estado de forma, con dos 'poles' consecutivas, en Monza y Singapur, y logró imponerse este domingo en una carrera que lideró todas las vueltas y en la que resistió en las últimas cuatro las intentonas por detrás de los británicos Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) -que completaron el podio- y George Russell (Mercedes), que acabó contra las barreras en la última vuelta.



Una carrera que se definió por detalles y que fue la primera de 2023 en la que Red Bull no tuvo un coche claramente dominador, con Verstappen, líder del Mundial, acabando quinto y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, octavo.