Castilla-La Mancha aprueba un NUEVO decreto que regula los establecimientos hoteleros

miércoles 13 de septiembre de 2023 , 13:14h

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el decreto de ordenación de las empresas y alojamientos turísticos hoteleros de la región, una normativa que sustituye a la actual, "obsoleta" y en vigor desde el año 1989, y que incluye nuevas cuestiones como que serán los propios establecimientos los que, a través de una autoevaluación, determinarán su número de estrellas o la creación de distintas categorías de hoteles en función de su especialización.



Así lo ha explicado este martes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante una rueda de prensa en la que ha defendido la necesidad de esta nueva normativa, que viene "consensuada" con el sector.



Con respecto a estas autoevaluaciones, la consejera ha explicado que los requisitos para regular el número de estrellas que posee cada hotel están "muy tasados" por normativas nacionales e incluso internacionales, por lo que esta autoevaluación tiene como principal objetivo agilizar el papeleo entre el sector y la administración. No obstante, ha aclarado, la Administración comprobará la concordancia entre sus datos y los ofrecidos por los establecimientos en sus correspondientes declaraciones responsables.



Estas declaraciones responsables, ha proseguido, se presentarán ante la Junta en el periodo transitorio de tres años que se establecerá cuando el decreto sea publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, si no se ha enviado, será la propia Administración regional la que realice la evaluación de oficio.



Por otro lado, en cuanto a las categorías de especialización a las que podrán acogerse los establecimientos, Franco ha detallado que, en el caso de los hoteles, se crearán las de hotel balneario, hotel spa, hotel de congresos y eventos, hotel enoturístico, hotel familiar, motel y hotel rural; mientras que los apartahoteles y hostales podrán optar a las categorías de apartahotel rural y hostal rural, respectivamente.



Otro de los aspectos que se recogen en este nuevo decreto es la actualización de los requisitos en cuanto a instalaciones, equipamiento y servicios que deben prestar desde el sector hotelero.



También se incluyen otras cuestiones como el régimen de reservas, cancelaciones y precios para así garantizar el servicio que se presta y los compromisos, deberes y responsabilidades que adquieren los empresarios.



De igual modo, se regulan las declaraciones responsables y las comunicaciones del sector con la Administración para que las notificaciones sean "más directas".



En todo caso, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha advertido de que Castilla-La Mancha es "un territorio muy extenso con mucha diversidad en el turismo", por lo que desde la Junta se reservan la posibilidad de otorgar dispensas a algunos establecimientos siempre que estén justificadas por algún tipo de "singularidad".



Patricia Franco ha explicado que esta normativa afectará a 969 establecimientos de toda Castilla-La Mancha, de los que la mayoría corresponden a las provincias de Toledo y Ciudad Real, con un 25% y 20%, respectivamente.



AYUDAS A LA CREACIÓN DE ECOSISTEMAS INDUSTRIALES



En otro orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1,2 millones de euros a una línea de ayudas dirigida a favorecer e impulsar proyectos que fortalezcan y ayuden a crear ecosistemas industriales en la región.



Así lo ha explicado durante su comparecencia la consejera de Economía, Empresas y Empleo que ha detallado que esta línea de ayudas, que se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), está enfocada a las asociaciones empresariales sin ánimo de lucro que tengan actividad en los sectores industriales de ámbito regional y provincial.



La idea, ha desgranado la consejera, es favorecer los ecosistemas industriales en una región que "quiere crecer" pero donde todavía existen "algunos cuellos de botella", como el hecho de que para las pequeñas empresas apostar por la digitalización o la sostenibilidad es "mucho más complejo".



Es por ello que estas ayudas están dirigidas a las asociaciones empresariales, ya que si estas empresas afrontan esa apuesta "de manera agrupada" con proyectos liderados por las asociaciones "todo es un poquito más fácil".



Las ayudas, ha continuado, pueden llegar a cubrir el cien por cien del proyecto hasta un máximo de 60.000 euros. "Esperamos que sea participativa y que surjan nuevas y buenas ideas para potenciar nuestras capacidades industriales", ha deseado la consejera.



En este sentido, ha insistido en que la industria tiene un "peso significativo" en Castilla-La Mancha, con un 17,9% del PIB, "un 2,6% por encima de la media del país".



"Por tanto hay recorrido por delante para cumplir con los objetivos y avanzar en ese crecimiento", ha subrayado.



EXLUSIÓN DE LA LAVANDA DE LOS TÓXICOS



Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha congratulado por la aprobación, este pasado lunes en el Parlamento europeo, de una enmienda que excluye a los aceites esenciales de productos botánicos como la lavanda y el lavandín de la lista negra de sustancias tóxicas, un asunto "muy importante" para la región, que esta ha "encabezado".



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha otorgado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, el papel de líder de esta enmienda y ha recordado que ahora les tocará "pelear" para que esta decisión se convierta en una enmienda definitiva.



Algo que se hará, ha dicho, "trabajándolo con las distintas autoridades europeas", aunque en cualquier caso no ha podido evitar mostrar su "satisfacción" por la decisión tomada por el Parlamento europeo.



En este punto, Patricia Franco ha recordado que en Castilla-La Mancha la lavanda cuenta con más de 120 productores en 68 municipios, la mayoría de ellos de Guadalajara, con 2.500 hectáreas dedicadas a este cultivo y con municipios, como Brihuega, muy "singularizados" y que han hecho de la lavanda incluso un reclamo turístico.



LOS ALIMENTOS SE HAN ABARATADO



Por último, y de otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha achacado al componente estacional la subida del IPC en un 0,5% en la región durante el mes de agosto y ha enfatizado que, a pesar de esta subida general, ha habido una bajada en los precios de los alimentos.



Así se ha pronunciado Patricia Franco a preguntas de los medios durante su comparecencia, donde ha explicado que este aumento de los precios tiene que ver "claramente" con áreas de consumo estivales como el ocio, el turismo, el consumo de bebidas, la hostelería o la hotelería, "que es lo que más ha subido".



Aún así, ha continuado la consejera, la inflación castellanomanchega está un 0,2% por debajo de la media del país, algo por lo que cree que la región debe felicitarse, ya que al comienzo de la invasión rusa de Ucrania Castilla-La Mancha "estaba liderando la inflación" en España.



"Afortunadamente eso se ha ido corrigiendo", ha manifestado, insistiendo en que "el mejor mensaje" que se puede trasladar es esa bajada de los precios de los alimentos en una época del año en la que "muchas familias tienen que afrontar la vuelta al cole y otros gastos ordinarios".



Patricia Franco ha vaticinado que los precios que "se han disparado" relacionados con el ocio y la hostelería volverán a estabilizarse cuando pasen los meses veraniegos y comience una campaña de otoño en la que también "tienen que tener buenos datos" pero fuera ya del contexto estacional del verano. "Los precios volverán nuevamente a su ser", ha concluido.