El sindicato de Enfermería pide a la Junta de Page reforzar los centros sanitarios para evitar saturación y sobrecarga asistencial

miércoles 27 de diciembre de 2023 , 17:18h

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Castilla-La Mancha ha advertido este miércoles que las situaciones de saturación que se están empezando a producir en los centros sanitarios por la gripe y otras infecciones respiratorias debido a las bajas temperaturas irán en aumento, previsiblemente, en las próximas semanas.



El sindicato ha planteado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) implemente planes eficaces de contingencia que conlleven el refuerzo de las plantillas de enfermeras, entre otras actuaciones, según ha informado el propio Satse por nota de prensa.



Satse ha constatado que en estos últimos días de diciembre se están registrando situaciones de colapso y mayor tensión en los servicios de Urgencias de algunos hospitales. Por su parte, en los centros de salud también se está sufriendo una mayor sobrecarga asistencial.



El sindicato ha recordado que se trata de una situación que se repite todos los años una vez que las bajas temperaturas y la ausencia de ventilación en espacios cerrados propician que un mayor número de personas se vean afectadas por la gripe, covid y otras infecciones respiratorias.



INCREMENTO DE INFECCIONES

El último informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III concluye que hay un aumento en la circulación de gripe y virus respiratorios entre los casos atendidos en Atención Primaria. De igual manera, la hospitalización por gripe sigue en aumento, mientras que se observan fluctuaciones al alza en hospitalizados por covid.



No obstante, desde las administraciones sanitarias suelen argumentar que se trata de situaciones puntuales o “picos estacionales” para no reforzar y mejorar los recursos y medios necesarios en los hospitales y centros de salud, apunta el Sindicato de Enfermería.



En este sentido, Satse ha reclamado que se adopten con carácter urgente las medidas necesarias para que la situación no se agrave en las próximas semanas.



SOLUCIONES

Además del refuerzo puntual de las plantillas enfermeras en Atención Primaria y en las Urgencias hospitalarias, la organización sindical plantea posibles soluciones a medio y largo plazo, como la necesaria dotación suficiente de plantillas enfermeras que se ajusten a las ratios de los países de nuestro entorno.



De esta forma, según afirman se evitaría que el mantenimiento, incluso el refuerzo, de la atención en estas fechas se realice a costa de derechos laborales, como los descansos reglamentarios y la conciliación de las enfermeras que ya trabajan todo el año con una sobrecarga asistencial permanente, asevera.



El Sindicato recuerda que, con motivo de las fiestas navideñas, se registra una reducción generalizada de las plantillas enfermeras ya que no se cubren de manera adecuada los permisos reglamentarios, las bajas por enfermedad o las reducciones de jornada.



Por último, Satse ha apelado a la responsabilidad ciudadana para evitar una mayor incidencia de la gripe y del resto de infecciones respiratorias. Apunta al respecto algunas medidas preventivas, como evitar el contacto cercano con personas enfermas, quedarse en casa si se está enfermo, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar y lavarse las manos con regularidad.