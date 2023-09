El Tribunal Constitucional rechaza por UNANIMIDAD la petición del PSOE de revisar los votos nulos de Madrid del 23J

martes 12 de septiembre de 2023 , 13:33h

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso del PSOE contra la sentencia del Supremo que desestimó revisar más de 30.000 votos nulos contabilizados en Madrid en las elecciones generales del 23 de julio pasado.



Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sala Segunda del tribunal de garantías ha seguido el criterio de la Fiscalía al desestimar el recurso, una petición de los socialistas que ansiaban poder recuperar un escaño perdido a favor del PP.



Los magistrados han seguido igualmente el criterio del fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, que pidió rechazar el recurso del PSOE al considerar que no existe un derecho a solicitar el recuento de los votos nulos "basado en la mera voluntad".



En la misma línea se expresó el magistrado conservador Enrique Arnaldo en un voto particular, así como otras voces de la corte de garantías consultadas por Europa Press, las cuales advertían del peligroso precedente que suponía permitir recuentos electorales a capricho de las partes sin que haya indicios de irregularidades.



La decisión adoptada contrasta con la del pasado 5 de septiembre, cuando la mayoría progresista de esta misma sala -de cuatro frente a dos- acordó admitir a trámite el amparo electoral, en base también a una ponencia de Díez.



Se da la circunstancia de que el PP recusó a la magistrada ponente alegando que el hecho de haber sido cargo de Moncloa la impedía ser imparcial en este asunto, si bien la Sala Segunda lo rechazó por unanimidad.



Las papeletas nulas que pedía revisar el PSOE permitieron proclamar al dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo, impidiendo que el socialista Javier Rodríguez Palacios se hiciera con el escaño.



Almeida celebra que se acabe el "trumpismo" del PSOE con recuento de votos nulos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado que se acabe con el "trumpismo" del PSOE con el recuento de los votos nulos en las elecciones generales y ha pedido a los socialistas que hagan "autocrítica" sobre su actitud.



Lo ha señalado después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado por unanimidad el recurso de amparo formulado por el PSOE para que se llevara a cabo un recuento de los votos nulos en la provincia de Madrid durante las elecciones generales del pasado 23 de julio, unas 30.000 papeletas claves para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.



"Se acabó entonces el trumpismo porque ya no les quedan más instancias, salvo que pretendan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a seguir quemando cartuchos", ha valorado el regidor tras asistir a un desayuno informativo en la capital.