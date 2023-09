Guadalajara pone en marcha servicios de autobuses nocturnos extraordinarios y gratuitos en las Ferias hasta el domingo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 12 de septiembre de 2023 , 07:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las salidas desde Avenida Castilla (Esquina con Calle Ferial): Avenida de Castilla-Usanos - Itinerario: Avda. Castilla; C/ Cifuentes; Estación de Autobuses; Avda. del Ejército; C/ Julián Besteiro; Los Manantiales; Estación de Renfe y Usanos (con parada en las existentes en el recorrido urbano), el día 11 de septiembre el horario será hasta las 1.00 horas; los días, 12, 13, 14 y 15 de septiembre, hasta 1.30 horas y 2.30 horas y los 16 y 17 de septiembre, hasta 1.30 horas, 2.30 horas, 3.30 horas y 4.30 horas.



En la Avda de Castilla-Valdenoches, con itinerario: Avda. Castilla; C/ Cifuentes; Estación de Autobuses; C/ Bolarque; Avda. del Vado; Avda. de Beleña, Avda. del Atance; Avda. de Francia, Iriépal, Valdenoches y Taracena (con parada en las existentes en el recorrido urbano), el día, 11 de septiembre con horario 1.15 horas y los 12, 13, 14 y 15 de septiembre, horario hasta 1.45 horas y 2.45 horas.



Habrá refuerzo en los horarios de ‘búhos’ (recorridos habituales), en la Línea BA C/Virgen del Amparo (San Ginés)-El Clavín con carácter extraordinario y para fomentar la integración de los niños y niñas con capacidades especiales, con trastornos como el autismo, este lunes 11 yeste martes 12, entre las 19.00 horas y las 21.00 horas, se deberán apagar todos los equipos de sonido y la iluminación de las instalaciones feriales.



Del mismo modo, durante todos los días que dure la feria, se dará prioridad en las colas de espera para que no tengan que esperar más allá de lo que tarda la atracción en completar un viaje, cuando así lo acrediten sus acompañantes adultos, enseñando la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad. Y los 15, 16 y 17 de septiembre, el horario será hasta las 00.30 horas, 2.30 horas y 4.30 horas, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.



Habrá refuerzo en la Línea BB: Parque de La Concordia-Taracena (por Aguas Vivas y hasta Valdenoches), el 15, 16 y 17 de septiembre, con horario hasta 1.10 horas, 3.10 horas y 5.10 horas. También refuerzo en la Línea BC: Virgen del Amparo (San Ginés)-Los Manantiales, los días 15, 16 y 17 de septiembre en horario de 2.00 horas, 4.00 horas y 6.00 horas.



En otro orden de cosas, y para tratar de minimizar y reducir el volumen de las atracciones y los ruidos que se puedan generar a lo largo de estos días, se informa de los siguientes horarios de apertura y funcionamiento de las atracciones. Los días 11, 12, 17 y 18 de septiembre, a partir de las 23.00 horas se reducirá al mínimo el volumen de toda clase de música, altavoces, micrófonos. Igualmente, a partir de las 1.00 horas se apagará totalmente toda clase de megafonía.



Los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, se apagará totalmente toda clase de megafonía, a partir de las 3.00 horas, el día 18 de septiembre, es el Día del Niño, las atracciones mecánicas funcionarán en horario de 17 horas a 22.00 horas, y a un coste del 50% de su precio habitual.