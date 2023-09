Chani da el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virgen de los Remedios en Pareja

jueves 07 de septiembre de 2023 , 19:51h

El pregonero fue presentado por el alcalde de Pareja, Javier del Río, que dio las gracias a los parejanos por la reelección como alcalde, agradeció su trabajo a las personas que hacen posibles las fiestas y subrayó la alegría de peñas y peñistas antes de dar los vivas a la Virgen de los Remedios, patrona del pueblo, a Pareja y a España.

En un sentido pregón, Chani recordó, como no podía ser de otra manera, sus raíces guadalajareñas en su pueblo natal, Bujalaro, y al rey Alfonso VIII, vencedor en Las Navas de Tolosa, cuya presencia en Pareja está documentada, y que probablemente preparó la batalla en el cercano monasterio de Monsalud, y subrayó, como hace siempre, que son los parejanos los que pertenecen a la tierra, y no al contrario.

GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL DESFILE Y PREGÓN DE LAS FIESTAS DE PAREJA

Pareja comenzó anoche con lo más granado de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Por la mañana, a partir de las diez, ya se notaba en el ambiente que Pareja estaba de fiesta. El Ayuntamiento, como es costumbre, invitaba a chocolate con churros a cuantos se acercaron a la Plaza Mayor

Desde las 19:00 horas, con sol, con temperaturas más propias ya del final del verano que del otoño, pero con el campo recién llovido y mucha humedad, 16 de las 26 peñas que hay este año en Pareja comenzaban a ordenarse para participar en el espectacular y tradicional desfile de carrozas y disfraces. Como cada año, todas ellas han hecho un derroche de imaginación, habilidades manuales para convertir en realidad sus ideas, buen humor y puesta en escena para lucir sus atuendos por las calles de Pareja, engalanadas para la ocasión.

A partir de las 19:30 horas, y precedido por la charanga La Alegría Alcarreña y las autoridades que se acercaron ayer a Pareja, el desfile arrancaba desde el Paseo de la Piscina, continuando por las calles de la Fuente del Oro y Mediavilla, para mostrarse al pueblo de Pareja en la Plaza de la Constitución. Así, frente al Ayuntamiento desfilaron los pitufos, un escuadrón aéreo, fregonas, un lavadero de coches, meigas moteras, los personajes de la serie Juego de Tronos, una original caja de botellines, 'sanfermineros', reporteros de televisión y hasta la misma feria y sus atracciones, incluida una noria, pasándolo tan bien como se lo hicieron pasar al numeroso público que lo presenció.

Cuando terminó el desfile, al que iba dando paso ordenadamente la concejala de Festejos, María Tierraseca, tomó la palabra el alcalde de Pareja, Javier del Río. Después de saludar a los parejanos y a las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales que acompañaron a la villa alcarreña en el inicio de sus fiestas, entre los que estuvieron la senadora, y alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, el diputado provincial Marco Campos y varios concejales de Sacedón, Javier del Río, que vuelve a ser diputado provincial en el presente mandato, daba las gracias al pueblo, públicamente, “por permitirnos, tras las elecciones, poder volver a organizar las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios. Es un gran honor que devolveremos con trabajo y dedicación a los vecinos para seguir mejorando Pareja y también sus fiestas”. El regidor parejano subrayó también el trabajo de todas las personas que hacen posible la celebración de las fiestas patronales, comenzando por la concejala de Festejos, la teniente de alcalde María Tierraseca, y la presencia de las peñas y de los peñistas, “lugar de encuentro y alegría, que tanta falta hace”.

Por último, el alcalde de Pareja presentó a Antonio Pérez Henares, Chani, recalcando su aceptación de la invitación a pregonar las fiestas de la villa alcarreña, y ensalzando su figura como periodista y escritor. Javier del Río calificó como “magníficas” las novelas históricas de Chani. “Somos muchos los que disfrutamos con cada una de sus páginas, y yo, especialmente, con aquellas que ponen en valor la contribución a la historia de España de las gentes humildes recias, austeras, cumplidoras y castellanas de esta tierra vieja que no nos pertenece, sino a la que nosotros pertenecemos”, dijo. El regidor recordó que, allá donde va, Chani muestra que lleva a “Guadalajara y a su Bujalaro natal, en vena”, antes de dar los tradicionales vivas a la Virgen de los Remedios, a Pareja y a España.

En un emocionante e ilustrado pregón, Chani afirmó que “cada vez que me asomo a un balcón de un pueblo de mi tierra, hay algo que me brilla, que me enciende” y destacó que, por muchos premios que le den, ninguno le conmoverá tanto como el hecho de que la plaza de su pueblo, Bujalaro, lleve su nombre, “algo que pudieron ver mis padres”.

Chani llegó a Pareja por Casasana, pasando muy cerca del Monasterio de Monsalud, “uno de los que tienen mayor historia de Guadalajara y de España”, puesto que allí estuvo el rey Alfonso VIII, vencedor de Las Navas de Tolosa donde, y donde, muy posiblemente, preparara la ofensiva de la que salió victorioso en 1212. Además, el pregonero recordó que está documentado que Alfonso VIII estuvo en Pareja después de aquella batalla crucial en la historia de España, concretamente en 1214, alojado unos días en el palacio del Obispo.

También hizo alusión Chani a otro rey, Alfonso VII (1105-1157), conocido como el emperador, quien concedió Pareja al Obispado, y contó la anécdota de que los primeros turistas de Pareja fueron los obispos de Cuenca, que la eligieron como lugar de veraneo.

Por último, Chani recordó cómo era Pareja en la época de Pascual Madoz. Gracias a los datos extraídos del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar Chani recordó cuantos vecinos, cuantas casas, que se producía y que se exportaba en Pareja en el XIX, invitando, para finalizar a parejanos y visitantes “a pasar una buena fiesta”, calificando de “honor” ser el pregonero del año 2023.

Instantes antes de que sonara el chupinazo, lanzado como siempre, por voluntarios parejanos desde la torre del ayuntamiento, fueron presentadas la reina y damas de estas fiestas, que son Cristina Vereda, Lucía Culebras y Nora Gascueña, además de las majas infantiles, Ainara Gil, María Fernández y Martina de la Horra.

Al filo de las 21:00 horas, ya anocheciendo, sonaba bien alto el chupinazo en Pareja. Por fin, Pareja, está de fiesta.