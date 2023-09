Detenido un empresario por vigilar con un GPS a un trabajador de baja médica

domingo 10 de septiembre de 2023

La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a un empresario como presunto autor de un delito contra la intimidad, al vigilar con un GPS a un trabajador que se encontraba de baja médica.



La investigación se inició en el citado municipio sevillano tras una denuncia interpuesta por un ciudadano que manifestó haber encontrado oculto en los bajos de su vehículo particular un localizador GPS. La Benemérita ha explicado en un comunicado que el denunciante lo descubrió "de manera fortuita" al observar daños en su vehículo mientras lo lavaba.



Durante la investigación, los agentes establecieron una vinculación de los hechos, logrando identificar al presunto autor, que resultó ser el jefe del denunciante, con el que mantenía un conflicto laboral.



Se ha procedido a la detención del empresario, como presunto autor de un delito contra la intimidad, al que se le imputan además delitos de falsedad documental, daños y estafa.



La imputación de estos delitos se debe al haber obtenido y utilizado de forma fraudulenta una tarjeta SIM a nombre de una empresa de la provincia de Zaragoza que no tenía relación con los implicados y que sufrió cargos bancarios de los que no se habían percatado, derivados del uso de la línea móvil. Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.