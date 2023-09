Las temperaturas estarán este viernes en Atienza entre 16°C y 28°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo de unos 19 km/h y dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUADO BONILLA

Cielos soleados y el mercurio en los 30ºC este viernes, Día de la Virgen de la Antigua, en Guadalajara

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 18°C y la máxima de 30ºC. El viento será flojo de unos 15 km/h y dirección suroeste

viernes 08 de septiembre de 2023 , 09:01h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes de evolución por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el cuadrante sureste durante la madrugada, que no se descarta puedan ir acompañadas de brumas y nieblas matinales dispersas.



No se descartan chubascos débiles ocasionalmente tormentosos en la mitad norte, algo más probables en las áreas de sierra, y también en las sierras del sur de Albacete.



Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios significativos en el este y tenderán a descender en la mitad occidental, mientras que las máximas sufrirán pocos cambios. En Cuenca y Albacete, habrá vientos flojos del sur y del sureste y en el resto de la Comunidad se esperan vientos flojos variables con predominio de la componente sur en las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28ºC en Albacete, entre 18 y 31ºC en Ciudad Real, entre 16 y 30ºC en Cuenca, entre 18 y 30ºC en Guadalajara y entre 18 y 31ºC en Toledo.



Mario Picazo advierte de la llegada de una nueva borrasca que dejará lluvias fuertes en el oeste peninsular.-



En los últimos días, la borrasca Daniel ha sido la protagonista, azotando de forma severa los territorios de Grecia y Turquía con cantidades de agua anuales cayendo en pocas horas.



Ahora, los meteorólogos están atentos a su evolución. Así lo ha avisado Mario Picazo, el conocido hombre del tiempo que colabora en el portal digital ElTiempo.es. Su última previsión para el fin de semana alerta de nuevas lluvias que se concentrarán en la zona oeste de la Península Ibérica. De igual forma, ha dado un breve pronóstico del recorrido que realizará la borrasca Daniel, abandonando Grecia y posándose sobre el norte de Libia para seguir dejando su rastro.



“Este fin de semana miramos al Atlántico en busca de una borrasca que trae lluvia por el oeste peninsular. Mientras, en el Mediterráneo, la borrasca Daniel se despega de Grecia y pone rumbo al norte de Libia donde también podría dejar intensas precipitaciones”, publicaba el meteorólogo en su perfil de X (Twitter). En su previsión para ElTiempo, Picazo muestra en el mapa una lengua de precipitaciones que se dejará notar en los próximos días.



Las tormentas entrarán por la zona de Portugal y Galicia, donde se acumulará el grueso de las lluvias durante este viernes, sábado y domingo; mientras que las tormentas se irán desplazando gradualmente hasta Asturias, Cantabria, Euskadi, Castilla y León e incluso La Rioja; llegando a esparcir nuevos conatos de precipitación por el resto del territorio hasta el próximo lunes.



Según ha comentado Picazo, la bolsa de aire frío se mantendrá en el Atlántico a lo largo de los próximos días, mientras las tormentas que caerán en Galicia y la mitad norte no vendrán acompañadas de bajones severos. El resto de la Península mantendrá el sol y el calor moderado.



Las temperaturas máximas del sábado superarán los 30 grados en ciudades del noroeste como Bilbao, Logroño, Huesca, Zaragoza y Girona. En las Islas Canarias, los valores se mantendrán suaves, con solo Santa Cruz de Tenerife alcanzando los 30 grados. El domingo las cifras más elevadas se podrán ver igualmente en Euskadi y Aragón, además de algunas ciudades de Andalucía como Córdoba. La máxima más baja será la de Vigo, con 22 grados centígrados.