La temperatura mínima será este viernes en Atienza de 12°C y la máxima podría alcanzar los 23°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 28 km/h y de dirección nordeste

Guadalajara despide este viernes al mes de junio con una notable BAJADA de las temperaturas, con rachas de viento de hasta 29 km/h y las máximas en los 30ºC

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 16°C y la máxima de 30ºC. El cielo estará despejado pero podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será regular con una velocidad de 29 km/h y de dirección nordeste

viernes 30 de junio de 2023 , 07:18h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas de madrugada, en zonas altas de Guadalajara y Albacete con probables brumas o bancos de niebla en cumbres de Alcaraz y Segura y por la tarde de nubes de evolución en el extremo sureste donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislados.



Las temperaturas en descenso que, en la mitad norte, será localmente notable de las máximas. Los vientos de este y nordeste flojos algo más intensos de madrugada que tienden a mediodía a variables en el sureste y a norte y nordeste en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32ºC en Albacete, entre 21 y 33ºC en Ciudad Real, entre 14 y 28ºC en Cuenca, entre 16 y 30ºC en Guadalajara y entre 18 y 32ºC en Toledo.



Julio, el mes más caluroso del año, será aún MÁS CÁLIDO de lo normal en toda España.-



El mes de julio, que es, de media el más cálido del año en España, será este 2023 más caluroso de lo normal en todo el país, según pronostica eltiempo.es que no cree que las precipitaciones sean superiores a las normales y en caso de producirse espera que sean en forma de tormenta.



El portal de información meteorológica recuerda que la temperatura media en el conjunto de España durante el mes de julio es de 24 grados centígrados y no descarta a día de hoy que puedan acaecer nuevos episodios de calor extremo como el que termina este jueves.



Además, subraya que a mediados de mes comenzará la temporada de máximo calor del año, conocida como la canícula y que se prolonga hasta el 15 de agosto, por lo que no es casualidad que en ese periodo se registren valores muy altos e incluso olas de calor, porque se dan “todos los factores” para sufrir un calor asfixiante.



En cuanto a las precipitaciones, eltiempo.es espera lluvias “dentro de lo habitual”, es decir que no espera precipitaciones importantes y, de producirse, serían en forma de tormentas, ya que en este mes llueve poco, con una media de 20 litros por metro cuadrado repartidos de forma muy desigual, ya que en el extremo norte suelen caer entre 30 y 70 litros por metro cuadrado frente a 2 litros por metro cuadrado en Andalucía, Región de Murcia y Canarias.