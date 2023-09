Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Castilla-La Mancha se prepara para recibir a la DANA con "180 litros acumulados en algunos puntos de Toledo"

La AEMET avisa de un fin de semana otoñal en casi toda España, con lluvias y tormentas fuertes desde el sábado al lunes

viernes 01 de septiembre de 2023 , 17:34h

La Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha organizado "un dispositivo muy potente" para poder hacer frente a la llegada de una DANA a España, prevista para este viernes 1 de septiembre, y que según ha informado la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), traerá lluvias y un acusado descenso de las temperaturas el fin de semana afectando a varios puntos de la región.



El titular de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que su departamento ha preparado un dispositivo de emergencia ante fenómenos meteorológicos adversos y, desde hace varios días, y "viendo la que se nos podía venir encima", se ha procedido a la revisión y la limpieza preventiva de los sistemas de drenaje transversal en la red regional de carreteras, especialmente en aquellas zonas donde ya, en otras ocasiones, cuando ha llovido mucho, ha habido problemas.



El dispositivo humano consta de 18 retenes de guardia localizada, compuesto cada retén por una persona coordinadora, por una persona que conduce y por tres personas que llevan a cabo trabajos manuales, repartidos por todo el territorio regional, que van a poder atender las incidencias más graves y "con gran rapidez en la respuesta". Además, si fuera necesario, ha apuntado Nacho Hernando, se va a poder movilizar al resto de efectivos de las brigadas de conservación, es decir, a 531 personas que están trabajando con Fomento, así como la maquinaria necesaria para poder sumar un contingente de respuesta "muy potente".



Además, a este dispositivo se suma también el dispositivo que hay de forma específica para la Autovía de los Viñedos, que consta de cuatro brigadas para atención a las emergencias. La movilización de los medios se realiza, "como siempre", con la coordinación de la Dirección General de Protección Ciudadana, es decir, de la Consejería de Hacienda, a través del 112, y en colaboración con la Guardia Civil.



Dicho esto, el consejero de Fomento ha pedido a la gente que tenga "mucha precaución" en la carretera ya que "van a ser días complicados", sobre todo el sábado y el domingo, y que hasta el lunes, ha advertido, "vamos a ver cómo pueden caer incluso hasta 180 litros acumulados en algunos puntos de Toledo".



Protección Civil alerta a casi toda España por lluvias intensas y tormentas durante el fin de semana.-



Por otra parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado a amplias zonas de la Península y Baleares por las lluvias intensas y las tormentas fuertes que se registrarán este fin de semana y el lunes a consecuencia de la formación de una DANA, por lo que pide a los ciudadanos que extremen las precauciones.



En concreto, de acuerdo con las previsiones de la AEMET, las comunidades autónomas más afectadas serán Aragón, Navarra, País Vasco, la Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León, por lo que recomienda a los ciudadanos de estas zonas que piensen en el riesgo de inundación si comienza a llover intensamente y pide precaución y prudencia.



En esas zonas se esperan acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y en las zonas con riesgo de tormenta, también existe riesgo por granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, el domingo y el lunes habrá mal estado de la mar en el Mediterráneo.



Además, dado el difícil pronóstico y evolución de los fenómenos tormentosos, aconseja a los ciudadanos que estén informados en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.* Ante este pronóstico, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda ante las lluvias intensas que los conductores disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en las zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.



En caso de tener que viajar, aconseja a los conductores que circulen preferentemente por carreteras principales y autopistas y en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas pide tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.



Protección Civil recuerda que en caso de que comience a llover de manera torrencial existe riesgo de inundación y no atravesar ni con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua y aconseja localizar los puntos más altos de la zona y no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación.



En caso de estar en el campo, recomienda alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y evitar atravesar vados inundados e igualmente dirigirse a los puntos más altos de la zona.



Al mismo tiempo, ante el riesgo de tormentas, Protección Civil recuerda que el principal peligro para las personas se produce en campo abierto, aunque en los núcleos urbanos también hay riesgo de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire.



En caso de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio y si la tormenta le sorprende en el campo, recomienda no correr ni permanecer en lugares elevados como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También aconseja no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.



Frente a los fuertes vientos, recomienda asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.



Finalmente, señala a los conductores que extremen las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.



Ante los vientos costeros recomienda a quien se encuentre en las zonas marítimas que se aleje de la playa y de otros lugares bajos que puedan resultar afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Asimismo, aconseja no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, ya que en estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a quien se encuentre en las proximidades del mar.



Por último, pide no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.