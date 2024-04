Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El frío dejará heladas en el interior peninsular este viernes y una DANA llegará el fin de semana

jueves 18 de abril de 2024 , 10:18h

Los descensos de temperatura seguirán hasta el fin de semana y dejarán durante la madrugada del viernes heladas en puntos de la meseta norte y en páramos del interior de la Península, según ha expresado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Además, una DANA dejará inestabilidad durante el fin de semana en la mitad sur con posibles chubascos tormentosos.



De cara al jueves, se observa que las temperaturas nocturnas seguirán bajando en buena parte de España, siguiendo la tendencia de este miércoles, mientras que las diurnas no variarán demasiado, salvo en el extremo norte de Cataluña y Andalucía, donde bajarán. Las mínimas serán inferiores a los cinco grados en buena parte del interior de la mitad norte y la zona centro-oriental de la Península, y ciudades como Teruel no andarán lejos de la helada. En el otro extremo, las zonas más cálidas serán Córdoba y Sevilla, donde a primeras horas de la tarde se alcanzarán unos 28 grados.



El portavoz de Aemet ha apuntado además que no habrá lluvias en el extremo norte, sobre todo en el Cantábrico Oriental y Pirineos, y que la cota de nieve podrá descender por la tarde en esta cordillera hasta tan solo unos 800 a 1.000 metros. Mientras, indica que seguirán los chubascos en el este de Cataluña y en Baleares, aunque tenderán a ir remitiendo. A su vez, el viento seguirá soplando con intensidad en el norte peninsular y en el archipiélago balear.



El viernes bajarán más las temperaturas nocturnas y la madrugada será fría. En el norte peninsular los termómetros marcarán valores entre cinco y diez grados más bajos de lo habitual. Así, helará en zonas de montaña, puntos de la meseta norte y páramos del centro, así como en otras zonas. Por ejemplo, Soria bajará hasta los -2 grados y ciudades como Logroño, Palencia o León estarán cerca de la helada con mínimas de entre cero y dos grados.



Las temperaturas, sin embargo, subirán "notablemente" durante el día en la mitad norte, por lo que estas ciudades podrán alcanzar a primeras horas de la tarde hasta 20 grados de máxima. De hecho, Pontevedra u Ourense podrían llegar a los 25 o 26 grados. Mientras, bajarán los valores diurnos en el sureste. Aun así, en el Guadalquivir se alcanzarán o superarán los 28 grados.



De cara al fin de semana, el portavoz de Aemet ha avanzado que se formará una DANA en el Atlántico que será poco profunda, pero inestabilizará la atmósfera en la mitad sur y provocará un aumento de la nubosidad en la zona. En este sentido, Del Campo no descarta que el fenómeno traiga algún chubasco tormentoso durante el fin de semana, en general disperso, en puntos de Extremadura, Andalucía y Melilla. Mientras, ha detallado que la mitad norte y Baleares registrarán un tiempo más estable, con cielos poco nubosos y sin lluvias.



En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas se recuperarán durante el sábado. El sur de Galicia, Depresión del Ebro, zona centro de la Península y la mitad sur superarán los 25 grados por la tarde, mientras que el valle del Guadalquivir rozará los 30 grados. Además, el portavoz de la Aemet ha añadido que durante esta jornada no se esperan heladas nocturnas.



Se observará, por otro lado, un descenso térmico ligero durante el domingo en el área mediterránea y en Andalucía. Por otra parte, Del Campo señala que seguirá la inestabilidad, con posibles chubascos tormentosos dispersos en el sur de la Península y quizás en Melilla. Por último, avanza que la próxima semana comenzará con temperaturas en descenso y cierta inestabilidad en el sur y que, "aunque todavía hay incertidumbre", las lluvias podrían llegar a los tercios norte y este de la Península y a Baleares. Los Pirineos registrarán nevadas.