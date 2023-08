ATENCIÓN, La Guardia Civil alerta sobre un nuevo timo, el de la llamada perdida

Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más nuevos métodos para cometer actos ilícitos con el objetivo de robar información personal y estafar dinero a potenciales víctimas, con timos baratos de realizar y que se actualizan cada poco tiempo

jueves 24 de agosto de 2023 , 21:02h

La Guardia Civil ha lanzado en varias ocasiones advertencias a la ciudadanía sobre este tipo de fraude. El timo consiste en llamadas de un solo tono que cuando el receptor ve en su móvil que ha recibido una llamada y se dispone a devolverla para ver de quién se trata. En ese momento se produce el fraude.



"Si devuelve la llamada, le cobran una tarificación especial, de la que el timador se lleva una parte", aseguran las autoridades. Desde el departamento de comunicación del INCIBE, confirman que al menos dos personas, aseguraron sufrir las consecuencias del fraude telefónico durante el año 2023.



¿Cómo saber si se trata de una estafa?

Generalmente, indica la Guardia Civil en la alerta, se recomienda no devolver la llamada perdida a un número desconocido que comience con estos prefijos:



355: Albania.



225: Costa de Marfil.



233: Ghana.



234: Nigeria.



El vicepresidente de FACUA-Consumidores en acción, Miguel Ángel Serrano, mencionó los prefijos internacionales +803, +806 o +807 como algunos de los ejemplos con números de tarificación especiales y alertó quesi un número “tiene un prefijo extraño o diferente al de España (0034 o +34) ya se debe desconfiar”.



Un método para evitar el timo de la llamada perdida es “buscar en Google exactamente el mismo número recibido para identificar la posible identidad”, según Serrano. La Policía Nacional también aconseja no contestar a un número de teléfono que sea desconocido para quien recibe la llamada. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda desconfiar“ de llamadas desde números ocultos” y también, que si tiene perdidas de números desconocidos, no se devuelva esta llamada.



“Si ha habido fraude se puede denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentando todas las evidencias”, o bien, “realizar una reclamación en el banco presentando una copia de la denuncia para solicitar una posible devolución del dinero”, recomienda el INCIBE en declaraciones a 'Newtral.es'.