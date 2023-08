El seguro de responsabilidad civil para perros será obligatorio a partir de septiembre

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 24 de agosto de 2023 , 20:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A partir de septiembre será obligatorio el seguro de responsabilidad civil para los perros, y los propietarios que no cumplan con la obligación podrían ser sancionados con multas de hasta 10.000 euros.



El 29 de marzo de este año, se hizo pública la versión definitiva de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar animal, representando un hito al ser la primera legislación nacional en esta área, con el propósito de unificar las leyes de las distintas autonomías. Entre las numerosas innovaciones de este documento legal, destaca que establece por vez primera la obligación de contar con seguros de responsabilidad civil para perros en todo el país.



Aunque los detalles de implementación aún no han sido revelados, esto marca un cambio con respecto a la legislación anterior, que solo exigía seguros para perros potencialmente peligrosos a nivel estatal. Desde que esta disposición se hizo pública, las compañías de seguros han estado adaptándose a este cambio legal.



El seguro de responsabilidad civil para daños a terceros ya está disponible en la mayoría de las empresas del sector y debe extender su cobertura a las personas encargadas del cuidado del animal. Hay pólizas que satisfacen el requerimiento mínimo y otras más abarcadoras, incluyendo coberturas especiales para mascotas exóticas como aves o reptiles.



Según el artículo 30 de la ley sobre 'Tenencia de perros':



1. Las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida.



2. Dicho curso de formación será gratuito y su contenido se determinará reglamentariamente.



3. En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente.



El costo del seguro de responsabilidad civil variará según la aseguradora y factores como la edad, tamaño y raza del perro. A partir del 29 de septiembre de 2023, el seguro será obligatorio. Los precios pueden variar, con pólizas básicas desde 24 euros anuales y coberturas de hasta 200.000 euros, y pólizas comunes alrededor de 50 euros al año.



Seguros más completos, por unos 90 euros al año, incluyen coberturas de hasta 150.000 euros por daños a terceros, estancia en residencias caninas en caso de hospitalización del dueño y asistencia veterinaria por accidentes hasta 1.000 euros.



No obstante, la Ley de Bienestar Animal no solo introduce esta medida. Según lo indicado en el texto legal, se impondrá otro requisito a los dueños de perros. Deberán acreditar su capacidad mediante un curso de formación de validez indefinida, el cual será gratuito y cuyo contenido será definido en las regulaciones correspondientes.



En infracciones leves, que no causen daño físico ni alteraciones en el comportamiento, las multas podrían ir de 500 a 10.000 euros.