LA PEOR CARA DEL PSOE : Sánchez permite el "desmantelamiento encubierto" de la Guardia Civil en Cataluña

Sánchez permite el "desmantelamiento encubierto" de la Guardia Civil en Cataluña

martes 11 de abril de 2023

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El motivo es que ven en el Gobierno de PSOE/PODEMOS un "cómplice" del intento del independentismo de "aniquilar" y "desmantelar" a la Guardia Civil en Cataluña.



Desde el "procés" un millar de agentes ha dejado Cataluña.



El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y su responsable en la capital catalana, Milagros Cívico, explicaron que desde que empezó el pulso separatista, los agentes de la Guardia Civil "malviven" en Cataluña por el "odio" de los independentistas, que les quieren "echar" de esta comunidad, con la complicidad del Gobierno de PSOE/PODEMOS, que acepta su desmantelamiento como "peaje político para mantenerse en el poder".



Todo ello fue ejemplificado por el hecho de que en los últimos años el Ministerio de Interior ha permitido el traspaso de competencias de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra en materias tan diversas como son el servicio marítimo, o su exclusión en el centro operativo del servicio de emergencias 112, además del desmantelamiento del Grupo de Desactivación de Explosivos de Lleida o del Grupo de Rescate de Montaña de Puigcerdà.



Los "escarnios" y el "odio" hacia los agentes de la Guardia Civil y sus familias en Cataluña, junto a la pérdida de competencias, han provocado que desde el "procés" cerca de un millar de agentes hayan buscado nuevos destinos donde puedan vivir y trabajar "sin el ambiente de crispación" que soportan en Cataluña.



También desde el JUCIL recuerdan el reciente desmantelamiento del Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) en Lérida o la eliminación del Grupo de Rescate de Montaña de Puigcerdá , lo que para el secretario general de la asociación supone «una expulsión soterrada con claros tintes políticos».



En esta línea, la secretaria provincial del JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico, ha destacado que el cuerpo en Cataluña se encuentra sometido a una situación de «rechazo social», además de falta de medios materiales. De hecho, cifra en un millar los agentes que han abandonado esta comunidad autónoma en los últimos años, especialmente en las provincias de Gerona y en Lérida. En definitiva, el 20 % de los puestos del instituto armado en Cataluña está vacante, dice Cívico, quien deja claro que «nadie quiere venir a pasarlo mal». De ahí que no haya mucho interés entre los nuevos agentes en escoger Cataluña como destino.



Influye también «la imposición de una lengua» a los hijos de Guardias Civiles, que no pueden «estudiar en castellano, su lengua materna». Y si no hay un aliciente, ha añadido, «este destino se va a convertir en un castigo al que solo vendrán guardias forzados y que buscarán el traslado en cuanto tengan ocasión». Una situación, que para Cívico, acabarán pagando los propios ciudadanos.