Denuncian a Ilunion por tener trabajando a altas temperaturas a 400 personas con discapacidad en Guadalajara, según CC

martes 22 de agosto de 2023 , 20:42h

El sindicato Comisiones Obreras ha informado de que el comité de empresa y los delegados de prevención en Ilunion Servicios Industriales SL han denunciado este martes a su empresa ante la Fiscalía especializada en materia de siniestralidad laboral de Guadalajara por mantener “condiciones de trabajo manifiestamente ilegales” en sus centros especiales de empleo de Cabanillas del Campo (ID Logistic), Quer (PEPCO y L’OREAL) y Guadalajara capital (NEOVIA y LCN).



Los denunciantes, según el sindicato, aportan en su escrito las mediciones de las temperaturas realizadas en los mencionados centros de trabajo los pasados 28 y 29 de junio y 27 y 28 de julio por una empresa especializada encargada por la propia Ilunion, que “en todos los casos superan las legalmente establecidas”.



Señalan además, según indica CCOO en nota de prensa, que ya se han registrado este verano varios accidentes por golpes de calor; y piden al Ministerio Fiscal que instruya “las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos, la paralización o cese de los actos empresariales que pudieran ser constitutivos de infracción, así como determinar el alcance de las responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados”.



Los denunciantes señalan que la Inspección de Trabajo ya “ha iniciado actas de infracción” y subrayan que “no ha obtenido de la empresa denunciada una justificación de la adopción de medidas para impedir la situación de riesgo”.



De hecho, según afirma el sindicato, también la empresa encargada por Ilunion de medir las condiciones de humedad y temperatura en sus centros de trabajo subrayaba en sus informes que en el plazo de un mes se debían instalar en todos ellos “ventiladores nebulizadores para bajar la temperatura”, y advertía de que “en caso de que dichas condiciones ambientales no mejoren notoriamente, se deberá colocar equipos de climatización de aire acondicionado portátiles”.



“Ilunion no ha hecho ni lo uno ni lo otro en los mencionados cinco centros especiales de empleo, donde las personas con discapacidad que no están ahora de vacaciones afrontan esta semana, en plena ola de calor, temperaturas aún más elevadas que las registradas en las evaluaciones realizadas en los mencionados días de junio y julio, en ninguno de los cuales se sobrepasaron los 35º”, señala Teresa Sánchez, presidenta del Comité de empresa de Ilunion-Cabanillas del Campo.



Según informa el sindicato, Ilunion si se vio obligada a atender el requerimiento de enero de 2021 de la Inspección de Trabajo a “subsanar de inmediato” las condiciones ambientales “y en particular termohigrométricas” en otro de su centro de trabajo de Guadalajara, el de Manchalan.



“Le dio de plazo una semana para planificar la instalación de un sistema de climatización capaz de ‘conseguir en verano e invierno las temperaturas recogidas en el RD 486/1997’; y seis meses para completarlo; pero Ilunion tardó más de año y medio en cumplir el requerimiento. Y ahora, cuando este centro ya dispone de climatización, la empresa no la pone en marcha para ahorrar, tal y como también hemos advertido a la Fiscalía”, indica Sánchez.



“Resulta especialmente grave que la práctica totalidad de las personas afectadas —unas 400 en total— están discapacitadas; y en muchos casos con dificultades incluso para ser conscientes del riesgo al que se les somete al trabajar con temperaturas varios grados por encima de las legalmente permitidas”.



“Tales extremos”, concluyen los delegados de prevención de Ilunion en su denuncia ante la Fiscalía especializada en materia de siniestralidad laboral de Guadalajara, “ponen de manifiesto la existencia de un grave riesgo para la salud de los trabajadores y, por tanto, la posibilidad de que se hayan cometido delitos contra los derechos de los trabajadores”.