Almonacid de Zorita reivindica a su pasado Calatravo en una nueva edición de su Mercado Medieval

Proponiendo a lugareños y visitantes un fin de semana pleno de actividades, con gigantes, teatro, humor, música, exposiciones de época, show aéreo y de fuego, y hasta un dragón de más de seis metros.

miércoles 02 de agosto de 2023 , 10:30h

Como es tradicional, Almonacid de Zorita regresa, este próximo fin de semana, primero de agosto, a su pasado Calatravo.



El Ayuntamiento, contando para ello con la experiencia de la empresa Degladis S.T., que organiza eventos temáticos desde hace más 30 años, vuelve a proponer un fin de semana lleno de actividades, que contará, como cada año con un mercado medieval. Se espera la llegada de cerca de treinta puestos artesanos. Habrá, naturalmente, representación de las asociaciones y productos almorcileños.



La Asociación La Tercera Joven tendrá, como cada año, su puesto reservado, con limonada fresquita y papartas para todo aquel que se acerque. Asimismo, han vuelto a organizar sus juegos intergeneracionales, de nietos y abuelos, de tiro de rana y de bolos 'billa', practicados en la zona de La Alcarria baja y conquense a lo largo del verano. Los trofeos se entregarán durante los días del Mercado Medieval.



El casco histórico de Almonacid retrocederá en el tiempo, hasta el siglo XII, decorado con grandes adornos de tela, de lado a lado de las calles, y escudos heráldicos. Además del mercado, también se podrán visitar exposiciones de aperos de labranza, instrumentos de tortura, y sobre los caballeros medievales.



Teatro de calle, show aéreo, con trapecistas, espectáculo de fuego, un dragón de más de seis metros de largo y gigantes, de casi tres de alto, volverán a poblar las calles del verano de Almonacid. Igualmente, habrá un taller de tiro con arco para todas las edades.



El Mercado Medieval también llegará a la Residencia de la Virgen de la Luz. Cómicos y feriantes se acercarán al lugar para trasladar allí también la alegría del evento, como cada actividad que organiza en la villa alcarreña su Ayuntamiento.



La música correrá a cargo del trío Gálatat. Se trata de un grupo nacido en Madrid, pero con componentes de todas partes del mundo, de punk medieval o música medieval mezclada con rock y con ritmos modernos.



El concierto de la noche del sábado le corresponderá al grupo Arrabal Folk. Nacido en el año 1986, en un principio fue una simple reunión de amigos interesados por la cultura tradicional. Fruto de una concienzuda labor de investigación y recopilación de las raíces musicales guadalajareñas, el grupo hace de sus actuaciones un delicioso muestrario de piezas tradicionales y cantos populares, de manera que su presencia es habitual en la villa almonacileña. Después, y hasta altas horas de la madrugada del sábado, habrá discoteca móvil.



Un poco de historia



La zona de la Baja Alcarria, y con ella Almonacid, estuvo ocupada por los árabes desde el año 712 al 1085. Los primeros datos ciertos sobre la historia de Almonacid, proceden del siglo XI, cuando se verificó la reconquista de esta comarca por el reino cristiano de Castilla. Ocurrió alrededor del año 1085 cuando el

rey Alfonso VI toma para su reino la ciudad de Toledo, y con ella el valle del Tajo, máxima aspiración de los reyes castellanos.



Tras la reconquista, la aldea de Almonacid quedó en poder directo del rey, bajo la tutela del castillo de Zorita, siendo gobernador del mismo Alvar Fáñez de Minaya, primo del Cid.



En 1152, el rey donó Almonacid al Conde don Ponce de Cabrera, pero el castillo y lugar de Zorita lo dejó en propiedad real, alentando su repoblación con un Fuero muy favorable.



Pero todavía en siglo XII, la aldea de Almonacid iba a cambiar de señor, ya que el año 1174 el referido Ponce de Cabrera vendió Almonacid a don Pedro Martínez de Magan, siendo la mujer de éste, doña Sancha Martínez, quien en 1176 donó la aldea a la Orden de Calatrava recién fundada. A partir de este momento, y en las bulas iniciales de fundación y confirmación de la Orden, dadas por los Papas Gregorio VIII (1187), e Inocencio III (1199 y 1214), aparece Almonacid como una de las posesiones o lugares de la Orden de Calatrava.



Dentro del Común de Villa y Tierra de Zorita, el Concejo de Almonacid era uno más de los que lo conformaban. Tuvo la categoría de aldea desde el primer momento en que se constituyó el referido Común, en la segunda mitad del siglo XII, hasta mediados del siglo XV. La primera ocasión en que se cita a Almonacid como Villa es en 1455. El hecho de haber alcanzado este título, que se conseguía por nombramiento real, a propuesta del Maestre de Calatrava, indica el crecimiento de Almonacid.



Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, compradora de Pastrana, Sayatón y Escopete, intentó también la compra de Almonacid, pero no contaba con el firme propósito de los vecinos de Almonacid de continuar siendo vasallos de tan sólo el rey, y por tanto seguir adscritos al Señorío de la Orden de Calatrava. Se consiguió que el emperador diera un privilegio en el que reconocía que Almonacid seguiría por siempre perteneciendo a la Orden de Calatrava, y siendo por tanto de señorío real, sin poder ser enajenada a particular alguno. Para ello el pueblo se comprometía a pagar dos millones de maravedís, (unos cinco mil ducados).



A la Encomienda encabezada por Almonacid pertenecían, Fuentelencina, Hontoba, Moratilla, Illana, Yebra, y Borox. Tanto el comendador como el gobernador se trasladaron a Almonacid, y la Orden cuidó con especial mimo a la villa almorcileña, mejorando los riegos del término, y cuidando las presas de Bolarque, sus molinos y batanes.



PROGRAMA DEL MERCADO MEDIEVAL 2023



VIERNES, 4 DE AGOSTO



18:00 H. APERTURA DEL MERCADO

19:00 H. GRAN PASACALLES

LOS COMEPIEDRAS ALAN CIRCO GALATAT

LA GALERA PATERA

20:00 H. INAGURACION DEL MERCADO

21:00 H. ZURCO EL JOROBADO

21:30 H. ESPECTACULO DE AGROBACIAS AEREAS

22:00 H. ESPECTÁCULO DE FUEGO



SABADO, 5 DE AGOSTO



11:00 H. APERTURA DEL MERCADO

12:00 H. LOS COMEPIEDRAS

12:45 H. GALATAT

13:00 H. PASACALLES PERSONAJES FANTÁSTICOS

13:30 H. ROBIN DE LOS BOSQUES

14:00 H. AEREOS

14:30 H. ZANCUCHO

14:45 H. GÁLATA

18:00 H. VISITAMOS A NUESTROS MAYORES

19:00 H. PASACALLES DE BUFONES

20:00 H. LA CAPTURA DEL DRAGÓN

21:00 H. ZURCO EL JOROBADO

21:30 H. GALATAT

22:00 H. ESPECTÁCULO DE TRAPECIO

22:30 H. ESPECTÁCULO DE FUEGO

23:00 H. CONCIERTO ARRABAL FOLK

00:30 H. DISCO MOVIL

DOMINGO, 6 DE AGOSTO



11:00 H. APERTURA

12:00 H. LOS COME PIEDRAS

13:00 H. ALAN CIRCO

14:00 H. GALATAT

15:00 H. HASTA EL PROXIMO AÑO



A lo largo de los tres días también se podrá disfrutar de un taller de tiro con arco para todas las edades.