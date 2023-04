Éxito de público del Mercado Medieval cuando se cumplen 765 años desde que Alfonso X El Sabio concediera el privilegio a Tamajón

domingo 30 de abril de 2023 , 20:39h

Según la estimación municipal, cerca de 2.000 personas han visitado la localidad a lo largo de los dos intensos días de esta actividad, que, junto con las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Enebrales, en agosto, supone el momento de mayor afluencia turística del año a la villa agallonera.



El umbral del Ocejón se ha llenado, a lo largo de los dos días que ha durado el Mercado Medieval de Tamajón. Hostelería y restauración colgaban el cartel de completos, en Tamajón y sus pedanías, los días 29 y 30 de abril, en el fin de semana en el que se celebra la XXIV Edición del Mercado Medieval. No en vano, después de Festival Medieval de Hita, es el más antiguo de la provincia de Guadalajara, declarado además Fiesta de Interés Turístico Provincial en 2019. “Después de tantas ediciones, XXIV, más una que nos robó la pandemia, y de que hayan pasado nada menos que 765 años desde que Alfonso X El Sabio concediera a Tamajón el privilegio del Mercado, hoy, en 2023, el Mercado Medieval sigue dinamizando nuestra economía y poniendo en el mapa turístico a Tamajón”, afirma Eugenio Esteban, alcalde del municipio.



A lo largo de los dos días, el Ayuntamiento estima en cerca de 2.000 personas las que han pasado por un Mercado que no da un respiro ni al visitante ni al local, puesto que, según explica Michel Redrado, responsable de le empresa Professional History que lo organiza desde el año 2006, “el programa está diseñado para que haya al menos una propuesta cada media hora en los dos días”, señala.



La música de los Gaiteros Mirasierra, que llevan ambientando el Mercado desde su primera edición en 1999, le aportaba la dosis extra de alegría de sus dulzainas y tambores a las calles de la villa agallonera. Desde el otro extremo del mercado, bailarinas y seres mitológicos, novedad de este año, se acercaban hasta la Plaza del Coso, donde Lucas Castillo, alcalde de Yunquera de Henares, se disponía a dar el pregón. La calle de En Medio lucía, más bella que nunca, los escudos heráldicos de los apellidos típicos de Tamajón, que se van incrementando en cada edición.



El Mercado lo presentaba Eugenio Esteban, puntualmente, a las once de la mañana. El regidor agradeció la colaboración de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial en la financiación del evento, Fiesta de Interés Turístico Provincial desde 2019, pero lamentó “la ausencia de representantes de ambas instituciones”.



Esteban recordaba todos los servicios con los que cuentan los cuatro núcleos urbanos que componen el municipio: atención médica permanente, farmacia, residencia de mayores, fisioterapia y peluquería para ellos, centros culturales en los cuatro pueblos, piscina cubierta, sala audiovisual para conferencias y conciertos, campamentos urbanos, centro de formación, espacios deportivos y de ocio, bares y restaurantes, y una atención diaria y ágil para los vecinos de Tamajón. Por todo ello, el regidor dio las gracias a las 22 personas que hacen posible el día a día de Tamajón, desde el punto de vista local, dirigiéndose a

los numerosos vecinos presentes en el acto.



Desde el punto de vista turístico, el regidor dio a conocer el gran interés del Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica de Tamajón, en el que se exponen y publicitan los resultados de la investigación de varios equipos científicos que desarrollan su trabajo en el municipio, y que ha recibido, desde su apertura, ya más de 3.000 visitas acreditadas. El CIPAT cuenta, además, con un espacio dedicado a la famosa piedra de Tamajón, de la que están construidos muchos edificios emblemáticos, no solo en la localidad o en Guadalajara, sino en Alcalá de Henares o Madrid.



En su pregón, Lucas Castillo, alcalde de Yunquera, afirmó que “el Mercado Medieval de Tamajón sirve para recordar el privilegio adquirido en tiempo de Alfonso X el Sabio y es la excusa perfecta para promocionar el pueblo y convertirlo en un escaparate de atracción turística incomparable”. Castillo se mostró “más que honrado de ser el pregonero de este Mercado Medieval porque no hay nada más bonito que apostar por las tradiciones, por la historia, por las raíces, por lo nuestro”, para terminar asegurando que “con la responsabilidad que habéis depositado en mí, como pregonero, quedaré unido para siempre a vuestras tradiciones y seguiré animando a todo aquel que el destino ponga en mi camino a que no dejen de vivir la experiencia de visitar Tamajón y su Mercado Medieval”, terminó.



Además de la animación, las batallas medievales infantiles, con catapulta y globos de agua, y las nuevas atracciones para los más pequeños -los ya casi olvidados tiovivo y noria- ha habido más de cuarenta puestos, de artesanía y productos agroalimentarios, venidos desde la Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, y por supuesto, Castilla-La Mancha y Guadalajara. A lo largo de la siempre concurrida calle de En Medio, se dispersaba una gran oferta de embutidos, quesos, plantas medicinales, gominolas hechas a mano o repostería. Los comerciantes han mostrado su satisfacción con los resultados y ventas al final del mercado. Por la noche, el espectáculo de fuego, con combate de espadas flamígeras, y música en vivo, terminaba con una gran queimada, para todo el público asistente.



Professional History ha cambiado este año la temática de la exposición sobre industria medieval que mostraba en Tamajón, con piezas renovadas. Este año, ha estado basada en instrumentos quirúrgicos medievales, y en general, en la medicina de la época. “Ahora, que parece que hemos superado la peste del siglo XXI, nos parecía el momento apropiado para recordar cómo se ejercía la medicina en el pasado, y las consecuencias que las pandemias de peste acarreaban donde se producían”, explicaba Redrado. A lo largo de los dos días, se han llevado a cabo cuatro visitas guiadas por la exposición, que quedó instalada en el patio del Ayuntamiento de Tamajón.



Y, en el mismo centro de la Plaza del Coso, quedaba instalada el Aula de Educación Medioambiental, en la que se pudieron ver hasta once especies de aves rapaces diferentes, aprender sobre sus hábitos alimenticios, reproductivos, morfología u otros, y también disfrutar con sus vuelos controlados.



Y, como estaba anunciado, especial importancia ha tenido la presencia de los oficios artesanales, con maestros vidrieros y carpinteros, artesanos del cuero, herreros o acuñadores de monedas. Cuentacuentos y magia, y los talleres -el de acuñación de moneda ha repartido mil monedas conmemorativas del Mercado Medieval, le han dado continuidad a un Mercado Medieval que sigue siendo, 24 años después, el emblema turístico de Tamajón, al que se ha sumado el CIPAT.