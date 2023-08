La temperatura mínima será este miércoles en Atienza de 15°C y la máxima podría alcanzar los 32°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección noroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

19ºC de mínima y 38ºC de máxima este miércoles en Guadalajara que está en ALERTA por altas temperaturas con rachas de viento de hasta 24 km/h

La temperatura mínima será este miércoles en Guadalajara de 19°C y la máxima de 38ºC. El viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección oeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de agosto de 2023 , 07:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, cielos despejados, salvo alguna nube baja dispersa en el extremo sureste de madrugada.



Temperaturas mínimas en descenso en el sureste y con pocos cambios en el resto y máximas en aumento, moderado en Guadalajara y ligero en el resto de la Comunidad, salvo en el extremo occidental donde registrarán pocos cambios.



Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en la mitad sur de la Comunidad y superarán los 38 en el extremo sureste. Vientos flojos variables que tenderán a componente oeste, con intervalos moderados durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 38ºC en Albacete, entre 24 y 37ºC en Ciudad Real, entre 18 y 35ºC en Cuenca, entre 19 y 38ºC en Guadalajara y entre 23 y 38ºC en Toledo.



Por otra parte, un total de 16 comunidades autónomas tendrán este miércoles avisos de riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por temperaturas máximas muy altas, de hasta 41 grados centígrados (ºC) o por fenómenos costeros, ya que en el norte de la Península se esperan olas de hasta 5 metros de altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Así, Zaragoza, Valencia, Murcia y Málaga tendrán aviso naranja, ya que el mercurio llegará o superará los 40ºC, mientras el aviso será de color amarillo en Almería, Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huesca, Teruel, Ávila, Salamanca, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Alicante, Madrid, Navarra y La Rioja, donde el mercurio oscilará entre los 34 y los 39ºC.



Por su parte, La Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa tendrán riesgo por vientos del noroeste con fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora) y olas de 4 a 5 metros a partir de las últimas horas e la tarde.



Asimismo, Canarias también tendrá riesgo por calor y por fenómenos costeros. En concreto, Gran Canaria tiene aviso amarillo por calor, ya que se esperan hasta 34ºC, mientras que el riesgo por fenómenos costeros afectará también a Gran Canaria, así como a La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.



En general las temperaturas serán significativamente altas en zonas de Andalucía, del tercio oriental y centro peninsular, así como en Gran canaria.



En buena parte del país predominarán cielos poco nubosos aunque un frente atlántico afectará al extremo norte peninsular y aumentarán las nubes y las precipitaciones en Galicia y Asturias, aunque en general serán débiles y se irán desplazando al resto del Cantábrico a lo largo del día.



La AEMET no descarta que alcancen, de forma aislada, otras regiones del tercio norte. Asimismo, prevé nubosidad de evolución en el nordeste, con precipitaciones en zonas altas de Pirineos e intervalos de nubes bajas matinales en el oeste peninsular, Estrecho y zonas del área mediterránea oriental, con probabilidad de precipitaciones débiles aisladas en litorales centrales catalanes. En Canarias, predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas.



Asimismo, la predicción indica que habrá probables brumas o bancos de niebla matinales en zonas de interior del norte y noroeste peninsular, así como en el interior de Cádiz y zonas del área mediterránea. No se descarta calima en altura en Canarias.



Las temperaturas máximas descenderán en el extremo noroeste peninsular y aumentarán en el tercio nordeste, con pocos cambios en el resto, de modo que se superarán los 34 o 36ºC en gran parte de la mitad interior sur de la Península y en el interior nordeste.



Las temperaturas mínimas descenderán en el extremo noroeste e interior sudeste peninsular pero aumentarán en la meseta Norte, sin grandes cambios en el resto, de modo que no bajarán de 24 o 26ºC en las costas del Mediterráneo.



En Canarias soplarán alisios, con algunos intervalos fuertes y rachas muy fuertes; volverá la tramontana en Ampurdán al final del día y se esperan vientos de componentes sur y este en el área mediterránea oriental. En el resto del país predominarán los vientos de componente oeste, con algunos intervalos fuertes en el Cantábrico occidental y arreciará el poniente con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán.



La AEMET avisa de un notable DESCENSO de las temperaturas a partir de este jueves.-



La AEMET destaca que a partir de este jueves la Península experimentará cambios en el tiempo por la llegada de una masa de aire frío que dejará valores inusualmente bajos para la época del año. "Semana de contrastes en cuanto a las temperaturas: los primeros días serán muy cálidos, sobre todo en el este peninsular y Baleares", ha escrito la agencia en Twitter. El jueves cambiará todo.



A partir de este jueves "la llegada de una masa de aire frío para la época dará lugar a unos tres días con temperaturas inusualmente bajas para agosto en el norte y este peninsular: el viernes, los valores diurnos podrían estar entre 5 y 10 °C por debajo de lo normal".



Dos nuevos fenómenos este mes de agosto



Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, aseveró que la llegada de lluvias se traduce en que "quizás las tormentas sean más abundantes" respecto a otros años. En el comportamiento de las precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y Canarias, precisó que no hay una tendencia clara, pero sí se puede observar una señal de entre el 40 y el 50% de que el verano será más lluvioso de lo normal, sobre todo en la vertiente mediterránea y en la vertiente atlántica de Andalucía.



Asimismo, a pesar de que se puedan dar numerosas lluvias, el portavoz ha comentado que estas lluvias no serán suficientes para paliar la situación actual de sequía meteorológica e hidrológica. Del Campo señaló que los modelos de predicción daban un trimestre junio-agosto con entre un 50 y un 60% más probabilidades de que sea más cálido de lo normal en la Península y de hasta un 70% en los archipiélagos, frente a un porcentaje de probabilidad de entre el 10 y el 20% de que sea más frío de lo normal.